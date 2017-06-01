Депутат Боярский: Лето 2017 обнажит ситуацию с запахами на севере Петербурга

Гости из Москвы продолжают инспектировать полигоны на севере Петербурга – объекты повышенного внимания общественности и, как следствие, городской администрации. Депутат Государственной думы, член парламентского комитета по экологии и экологической безопасности Сергей Боярский посетил полигон складирования осадка сточных вод «Северный» – сооружения ГУП «Водоканал». Отвечал на вопросы депутата и показывал «вотчину» директор филиала «Водоотведение» Водоканала Петербурга Михаил Пробирский. Состояние объекта, а также предварительные итоги работы по рекультивации понравились народному избраннику.

В апреле Сергей Боярский в сопровождении активистов «Общероссийского народного фронта» также исследовал обстановку на соседнем к «Северному» полигоне «Новоселки». Объект обещали рекультивировать еще в 2009 году, а теперь власти решили возобновить активность по мусорному объекту. Как отметил депутат, основная причина ревизий – жалобы на неприятные запахи, что не дают покоя всей северной части мегаполиса, а источников, по словам Боярского, может быть только два: полигон «Северный» и полигон «Новоселки», а его депутатская задача – контролировать ситуацию. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» расспросил Сергея Боярского о впечатлениях и прогнозах, что наверняка обозначились после депутатских проверок.

Сергей Михайлович, расскажите о ваших впечатлениях от увиденного сейчас, на полигоне «Северный», и о своем недавнем визите на полигон «Новоселки».

- Это действительно горячая точка на карте Петербурга: целых два полигона, и коммунальные отходы, и осадок сточных вод – сосредоточены здесь (в поселке Левашово, на Горском шоссе – прим. ред.). Город подошел к ним вплотную. То есть не они были построены в черте Петербурга, а город разросся в эту сторону. От этого вся проблема. Проблема запахов существует, особенно в жаркое время, но и МПБО-2, и Водоканал делают все возможное, чтобы решить проблему. В том числе с помощью засыпки грунтом, золой и распылением специального деодоранта. В проблеме запахов очень многое зависит от ветра. Если он с северо-запада, то воздух с полигонов попадает напрямую в северную часть города. Но, как видим, процесс нейтрализации этих запахов ведется очень интенсивно.

Например, сейчас за моей спиной иловая карта Водоканала, которой почти 30 лет. Здесь отходы от жизнедеятельности человека (осадок сточных вод – прим. ред.) переродился без участия человека. В результате – запаха здесь нет и это то, к чему мы придем и с более новыми накопителями. Как видно по результатам работы Водоканала, процесс можно и ускорять. Так, часть осадка предприятие переработало с помощью технологии геотубирования. Сейчас седьмая карта – самая свежая и находится рядом с КАД и городом – активно отсыпается золой и грунтом. Таким образом, до 2020 года она будет полностью рекультиврована, а значит – вопрос неприятных запахов решится на «Северном» в полной мере. Безусловно, процесс потребует времени и средств, но, по моим наблюдениям, Водоканал этим занимается. Я и «Народный фронт» будем следить за объектом.

Илонакопитель на полигоне «Северный». Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

На ваш взгляд, откуда все-таки больше пахнет?

- Пахнет, на самом деле, и оттуда, и оттуда. Запахи разные, и я уже научился их различать. Это неизбежный процесс разложения органики. Сегодня нам повезло, запахов острых нет – постоянный ветер выдувает их почти полностью. Все покажет летний сезон: если будет стойкая безветренная погода, то я уверен – запах все-таки пойдет. Как видите, «Новоселки» частично укрываются (45-метровый террикон действительно постепенно укрывают грунтом – прим. ред.), Водоканал с 90-х годов занимается своей частью. Думаю, прогноз для города оптимистичен.

В апреле, когда вы посещали «Новоселки», представители комитета по благоустройству обещали укрыть полигон, построить станцию дегазации – озвучивали конкретные планы и сроки. Какие рычаги вы имеете для того, чтобы контролировать исполнение этих обещаний?

- Во-первых, я постоянно нахожусь в контакте с городской администрацией. У меня рабочие отношения с профильными комитетами – как видите, с посещением объектов проблем не возникает. Мои депутатские полномочия позволяют мне делать такие визиты в приоритетном порядке. Кроме того, по фактам нарушений ко мне поступают жалобы от жителей – я направляю депутатские запросы в разные контролирующие органы, в том числе в генпрокуратуру, минуя Минприроды. По каким-то фактам я действую бюрократическими методами, но всегда стараюсь собственными глазами прийти и посмотреть, что происходит на самом деле, общаюсь с непосредственными исполнителями, руководителями проблемных объектов, что есть на карте Петербурга.

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Представители комитета по природопользованию сказали, что сейчас полигон «Новоселки» уже укрывают отходами безопасного пятого класса и компостом из обезвреженного мусора. Машины, которые мы сейчас видим, возят сюда именно эти субстанции?

- С первого января 2018 года сюда пойдет только пятый класс и то, что перерабатывает завод МПБО-2. А сейчас на «Новоселки» везут все, что угодно. До сих пор. Мы должны понимать, что пока городской мусор некуда возить. Есть, правда, полигон на юге «Новый свет», есть сортировочные мощности, но этого недостаточно. Сейчас на экономическом форуме будет подписано соглашение с Ленинградской областью по созданию новых полигонов. Вопрос лишь в том, где он будет и как туда возить. Но территориальная схема размещения отходов уже разработана.

Что делается сейчас в сфере обращения с отходами? Как идет переход к новым правилам, которые утверждали в конце 2016 года?

- Переход на единого оператора и территориальные схемы обращения давно обсуждался на большой площадке в Государственной думе. У регионов масса вопросов по тарифам и по тому, как перейти на новую структуру работы. Много проблем озвучивалась, начиная с контейнерных площадок и попыток организовать раздельный сбор. При всем желании Петербург не сможет перейти на раздельный сбор мусора в обозримом будущем – особенно это касается новых районов высотной застройки. Даже европейский опыт показал, что взаимопроникновение разных фракций - пищевые и сухие отходы – составляет до 25-30%. То есть упаковка из-под кефира, сброшенная в контейнер с бумагой, сводит к нулю ее ценность для переработки. Для переработчиков сразу нужен объем чистых фракций.

Есть, правда, эксперименты. Я посещал МО Гавань на Васильевском острове – там установлены подземные площадки для раздельного сбора. Но это пока выглядит, скорее, как руководство к действию, нежели как рабочая схема. Заглянув в те же контейнеры стало понятно, жители путают или просто равнодушно относятся к этой идее. В контейнере с бумагой могло быть все что угодно, но не бумажная и картонная упаковка.

Полигон «Новоселки» постепенно укрывают, май 2017. Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

Сергей Михайлович, расскажите о своей деятельности в думском комитете по экологии и охране окружающей среды. Почему вы решили заняться этим направлением?

- Это очень актуальная тема и для страны в целом, и для города в частности. Особенно сейчас, в Год экологи. Впервые за всю историю Госдума выделила эту проблематику в отдельный комитет по экологии и защите окружающей среды. Возглавляет ее Ольга Тимофеева совместно с Общероссийским народным фронтом. Я тоже решил принять участие в работе комитета, тем более я единственный депутат от Петербурга, который в нем представлен.

В целом, хочу сказать, что на фоне других регионов Петербург выглядит достаточно уверенно с точки зрения экологической безопасности. Даже несмотря на то, что здесь существует серьезная проблематика: и полигон опасных отходов «Красный Бор», и вот эти полигоны, которые из-за разрастания города во все стороны стали ближе к жилому массиву. Но Петербургу очень повезло с розой ветров: из-за Ладоги и Финского залива загрязнения воздуха тяжелыми металлами у нас нет - все в норме. Даже здесь, на полигонах, сегодня ветер постоянный – он развеял запахи.

Я вижу, что администрация Петербурга и профильные комитеты в последнее время уделяют серьезное внимание этим проблемам. В свою очередь и мы держим их контроле – и я, и ОНФ. Как депутат Госдумы, я плотно работаю с петербургскими комитетами по благоустройству, по природопользованию, с городской администрацией. Вы сами можете увидеть – работа ведется.

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Как вы оцениваете понимание экологических проблем в нашей стране и городе?

- К сожалению, экологией в общемировом понимании у нас стали заниматься не так давно. Видимо, из-за ее огромной территории. Это как в огромной квартире, мусор заметаем под ковры, под шкафы, и вроде не видно. Однако для нас последствия наступили гораздо раньше, чем прогнозировали: появились и запахи, и загрязнение почв и грунтовых вод. Проблема и в том, что мы не научились отделять опасные отходы от бытовых. Это первостепенная задача, чтобы ни батарейки, ни ртутные лампы или градусники не появлялись в бытовом мусоре. Ну и конечно, то, что мы перерабатываем до безопасного пятого класса всего от 10 до 14% всего потока, который образует город, – тоже задача, требующая решения.

Верно ли, что результатом вашей работы и комитета будут изменения в законодательство? Есть ли уже какие-то наметки?

- Будут обязательно. Но они не будут связаны конкретно с Петербургом или нашими проблемными объектами. Госдума примет федеральные законы, которые будут учитывать особенности территории всей страны: она у нас очень разная с точки зрения экообстановки и климатических особенностей. Для этого мы плотно работаем с профильными министерствами: они дают свои предложения по оптимизации, а далее мы их рассматриваем на заседании комитета в Госдуме. Мы обращаемся и к научному сообществу. В Петербурге очень сильное научное сообщество – я неоднократно встречался с нашими ведущими академиками, профессорами в области обращения с отходами. В своей работе, отстаивая какие-то позиции по законодательству, я опираюсь на их мнение и авторитет.