WWF: Человечество с 1970-х годов уничтожило 60% животных

На Земле с 1970-х годов уничтожено более 60% млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По данным специалистов, показатель еще в 2014 году составлял 52%. Полностью из-за деятельности человека исчезли не менее 300 видов млекопитающих.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Южной и Центральной Америке. Популяции позвоночных из-за постоянного уничтожения диких лесов сократились на 89%.

В WWF отметили, что океаны переполнены рыбой, но половина жителей подводного мира выращивается искусственно. При этом половина касаток обречена погибнуть из-за используемых в электротехнике и практически не перерабатываемых полихлорированных бифенилов.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы заявили, что одним из путей сокращения ущерба, наносимого дикой природе, может стать отказ от мяса.