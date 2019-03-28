«Час Земли 2019» в Петербурге: как и где поддержать акцию

В ходе «Часа Земли» Всемирный фонд дикой природы (WWF) вот уже 13 год подряд призывает весь мир выключить свет и электроприборы на один час в знак заботы о будущем планеты. Это акция не об экономии денег или электричества (за час много не сэкономить даже в мировом масштабе) – она призвана привлекать внимание людей к проблемам экологии и объединять их идеей экономии электроэнергии и сохранения природных ресурсов.

Директор по коммуникациям WWF Юрий Сочнев рассказал: «В мире в этом году в акции принимает участие около миллиарда человек и 7 тыс. городов. В России это, по предварительным оценкам, порядка 700 населенных пунктов».

Петербург в 10 раз не останется в стороне: в городе пройдут концертная программа и массовый флешмоб, а достопримечательности и проспекты Северной столицы на 60 минут останутся без электрического освещения.

Основные официальные мероприятия состоятся 30 марта в 20.30 на стрелке Васильевского острова. На огромном экране покажут прямые включения с городских объектов, подсветка которых погаснет в назначенное время. В темноту погрузятся Эрмитаж, городская телебашня, самое высокое здание в Петербурге – небоскреб «Лидер Тауэр» на площади Конституции, Большеохтинский мост.

Участники акции узнают интересные факты о проблемах изменения климата, о деятельности различных международных природоохранных организаций. В рамках просветительской части мероприятия пройдет серия экологических викторин, где каждый желающий сможет ответить на вопросы про «Час Земли» и выиграть призы.

В акции примут участие первые лица города, почетные гости, активисты молодежных экологических движений, волонтеры общественных и благотворительных организаций, студенты петербургских вузов и неравнодушные горожане.

Тема российского «Часа Земли 2019» − «Ответь за природу!»: леса, реки и редкие животные не могут рассказать о своих проблемах и решить их, это под силу только человеку.

Фото: Игорь Руссак / РИА «Новости»

В этом году Анненкирхе, лютеранская церковь святой Анны, тоже присоединится в акции. На 60 минут погаснут все подсветки крестов снаружи и внутри, будет выключен свет в церковных помещениях.

В большом зале пройдет концерт с органетто (играет Ольга Комок) и вокальным ансамблем Pushkin Voices. Посетителей просят прийти со своими свечами в стекле, чтобы не заблудиться в темноте.

Зарегистрироваться

Где: ул. Кирочная, 8В

Когда: 30 марта в 20:30

Сколько: вход на концерт за любое пожертвование (рекомендуемая сумма от 250 рублей, чтобы артисты пришли снова)

Фото: организаторы мероприятия

Первый «Час Земли» прошел в Австралии в 2007 году. В нем приняли участие около 2 млн человек. Спустя время акция приобрела мировую популярность, и уже несколько лет власти многих стран инициируют отключение подсветки знаменитых достопримечательностей и памятников архитектуры. Среди них: Биг-Бен в Лондоне, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, Колизей в Риме, Сиднейский оперный театр, Эйфелева башня в Париже, Акрополь в Афинах, собор Святого Петра в Ватикане, Московский Кремль, Ниагарский водопад.

В разных городах в рамках акции проходят флешмобы, велопробеги, концерты и другие мероприятия. Ее поддерживают даже космонавты на МКС.

В 2018 году в Петербурге погасло освещение на стрелке В.О., без подсветки остались Эрмитаж, Кунсткамера, Петропавловская крепость, телебашня и другие здания, а также четыре моста: Дворцовый, Троицкий, Благовещенский и Биржевой.

Фото: cnn.com