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Возле «Зенит-арены» установили десятки контейнеров для раздельного сбора мусора (ФОТО)

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© Фото: gov.spb.ru
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    Спецемкости появились в преддверии Чемпионата мира по футболу.

    В Петербурге возле стадиона «Зенит-арена» на период Чемпионата мира по футболу появились контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Северной столицы.

    Спецконтейнеры были установлены Смольным вместе с мусороперерабатывающим заводом МПБО-2. На подходах к стадиону на Крестовском острове на 82 точках появились 164 емкости, в том числе у метро «Новокрестовская», на Футбольной площади и других местах.

    «Сбор мусора ведется по методологии, рекомендованной оргкомитетом ФИФА: отдельные емкости устанавливаются для перерабатываемого и не перерабатываемого мусора, они маркированы специальными символами и надписями», – подчеркнули в комитете по благоустройству.

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    Чиновники отметили, что к перерабатываемым отходам относятся пластиковые бутылки и стаканы, упаковочная пленка, алюминиевые банки, стекло и незагрязненная бумага.

    В Смольном добавили, что в Приморском парке победы установлены специальные емкости для сбора батареек.

    Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил итоги конкурса Смольного по выбору регионального оператора по обращению с отходами. Контракт с ГУП «Завод МПБО-2», которое получило право на работу в южной части города, был признан незаконным. Власти Петербурга заявили, до апелляции предприятие, которое занимается и мусором в северной части Петербурга, продолжит свою работу.

    В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Петербурге.

    Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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