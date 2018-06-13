Возле «Зенит-арены» установили десятки контейнеров для раздельного сбора мусора (ФОТО)

В Петербурге возле стадиона «Зенит-арена» на период Чемпионата мира по футболу появились контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Северной столицы.

Спецконтейнеры были установлены Смольным вместе с мусороперерабатывающим заводом МПБО-2. На подходах к стадиону на Крестовском острове на 82 точках появились 164 емкости, в том числе у метро «Новокрестовская», на Футбольной площади и других местах.

«Сбор мусора ведется по методологии, рекомендованной оргкомитетом ФИФА: отдельные емкости устанавливаются для перерабатываемого и не перерабатываемого мусора, они маркированы специальными символами и надписями», – подчеркнули в комитете по благоустройству.

Читайте также:

Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018

Чиновники отметили, что к перерабатываемым отходам относятся пластиковые бутылки и стаканы, упаковочная пленка, алюминиевые банки, стекло и незагрязненная бумага.

В Смольном добавили, что в Приморском парке победы установлены специальные емкости для сбора батареек.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил итоги конкурса Смольного по выбору регионального оператора по обращению с отходами. Контракт с ГУП «Завод МПБО-2», которое получило право на работу в южной части города, был признан незаконным. Власти Петербурга заявили, до апелляции предприятие, которое занимается и мусором в северной части Петербурга, продолжит свою работу.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Петербурге.

Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.