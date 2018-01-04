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"Зеленая коалиция" вышла на Невский с одиночными пикетами

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© Фото: vk.com/greencospb
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    Градозащитники привлекли внимание к проблеме застройки зеленых зон.

    Активисты провели серию одиночных пикетов на Невском проспекте, рассказали представители «Зеленой коалиции». Они пытались привлечь внимание к проблеме застройки зеленых зон.

    В пикете приняли участие четыре десятка активистов из 25 инициативных групп и общественных движений. Среди них – «Красивый Петербург», «Живой город», защитники Пулковской обсерватории, парков Малиновка, 300-летия, Удельного, Полежаевского, сквера на Савушкина, 112 и многих других.

    Поводом для создания «Зеленой коалиции» послужил отказ большинства депутатов ЗакСа вернуть полтора десятка парков и скверов в перечень зеленых насаждений общего пользования. Первая встреча активистов движения состоялась 21 декабря.

    На встрече градозащитники разработали преамбулу манифеста, который после окончательной доработки будет разослан всем органам власти, начиная с президента и заканчивая муниципалитетами. Также активисты договорились провести общегородской митинг в защиту парков и скверов 4 февраля.

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