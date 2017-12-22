В Петербурге проведут массовые пикеты в защиту парков и скверов

«Зеленая коалиция» проведет 4 января массовые пикеты на Невском проспекте, а 4 февраля – общегородской митинг в защиту парков и скверов. Активисты движения требуют от депутатов Законодательного собрания вернуть в перечень зеленых насаждений общего пользования полтора десятка городских парков и скверов.

В связи с этим защитники города, встреча которых состоялась 21 декабря, разработали преамбулу манифеста и требования. До конца года должен появиться полноценный документ. После окончательной доработки он будет разослан всем органам власти, начиная с президента и заканчивая муниципалитетами.

Ранее активисты возмутились строительством храма в зеленой зоне на проспекте Науки. По их словам, возведение религиозного сооружения планируют на бюджетные деньги. При этом в одном из помещений церкви должна появиться казачья дружина, которая уже обещает навести порядок в районе.