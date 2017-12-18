В Петербурге создадут «Зеленую коалицию» для защиты парков и скверов

Петербургские активисты объединятся для создания «Зеленой коалиции Петербурга», которая будет защищать парки и скверы города от уничтожения. Первое собрание организации состоится 21 декабря в 19:30 в «Открытом пространстве» на улице Достоевского.

Коалиция, состоящая из защитников Удельного парка, Малиновки, Кондакопшинского леса и многих других организаций, намерена потребовать от депутатов ЗакСа вернуть в закон о зеленых насаждениях общего пользования полтора десятка территорий.

«Несмотря на протесты и обращения инициативных горожан, народные избранники заблокировали принятие поправок, которые придали бы зеленым территориям охранный статус», — сказал руководитель движения Красимир Врански.

В ходе встречи активисты разработают «манифест», в котором выдвинут властям требования по каждой проблемной зеленой зоне.

Ранее ЗакС отклонил поправку фракции «Яблоко» о внесении ранее отведенного под строительство храма участка парка Малиновка в перечень зеленых зон общего пользования. Предложение поддержали только 10 депутатов из 50.

История с возможной застройкой парка тянется еще с 2015 году, когда между ЗакСом и Смольным возник конфликт. Депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку 67-метровой церковью. При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступило против.