Группировка "Ленинград" 19 октября даст концерт на "Зенит-арене"

"Ленинград" 19 октября даст концерт на "Зенит-арене". Об этом на своей странице в Instagram рассказал лидер группировки Сергей Шнуров.

Музыкант опубликовал промо-ролик выступления, где видно, как "Ленинград" готовится к концерту в подтрибунных помещениях арены.

Вместимость "Зенит-арены" на театрально-концертные мероприятия составляет 60 тыс. человек. Если стадион будет заполнен полностью, то концерт может стать самым кассовым в истории группы. Предыдущий рекорд "Ленинграда" был установлен в июле 2018 года в Москве, когда послушать коллектив собралось около 47 тыс. человек.

Билеты на концерт уже поступили в продажу, они стоят от 1500 до 20 000 рублей, в зависимости от сектора.