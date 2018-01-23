Над Невой 27 января прогремит салют в честь снятия блокады Ленинграда

Над Невой 27 января в 21:00 прогремит салют в честь снятия блокады Ленинграда. В субботу Петербург отпразднует 74-ю годовщину полного снятия блокады.

Читайте также:

Блокада Ленинграда: памятные места, которые должен знать каждый

В этот день Северная столица была освобождена от фашистских захватчиков спустя долгие и ужасные 872 дня. В честь этого в городе состоится множество торжественных мероприятий: концерты, спектакли, памятные акции, артиллерийский салют и многое другое.

На стрелке Васильевского острова вновь будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, их можно будет увидеть дважды: с 10:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00.

На Марсовом поле в 20:00 дадут салют из орудий 1944 года. Более подробная программа празднования – в специальной афише «Санкт-Петербург.ру».