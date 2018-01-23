  • 23 Январь 2018
USD 24.01.2018 56.4115 -0.2146
USD ММВБ 21:17 56.4627  
EUR 24.01.2018 69.0702 -0.1948
EUR ММВБ 21:17 69.3238  
Нефть($) 23.01.2018 69.75 +0.85
Нефть(p) 23.01.2018 3934.70 +33.16

Над Невой 27 января прогремит салют в честь снятия блокады Ленинграда

Автор:


© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Темы дня

В субботу Петербург отпразднует 74-ю годовщину полного снятия блокады.

Над Невой 27 января в 21:00 прогремит салют в честь снятия блокады Ленинграда. В субботу Петербург отпразднует 74-ю годовщину полного снятия блокады.

Читайте также:

Блокада Ленинграда: памятные места, которые должен знать каждый

В этот день Северная столица была освобождена от фашистских захватчиков спустя долгие и ужасные 872 дня. В честь этого в городе состоится множество торжественных мероприятий: концерты, спектакли, памятные акции, артиллерийский салют и многое другое.

На стрелке Васильевского острова вновь будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, их можно будет увидеть дважды: с 10:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00.

На Марсовом поле в 20:00 дадут салют из орудий 1944 года. Более подробная программа празднования – в специальной афише «Санкт-Петербург.ру».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда: как Петербург отпразднует 74-ю годовщину

    Где возложат цветы в память о погибших, когда пройдет праздничный салют над Невой, какие яркие события запланированы в городе на Неве – в специальной афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Бесконечная баллада о любви: афиша Петербурга к 80-летию Владимира Высоцкого

    В память о великом советском поэте петербургские артисты будут петь его песни, читать его стихи и вспоминать истории о нем. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные мероприятия, посвященные Высоцкому.

    читать далее →

    Халява, приди: афиша Петербурга ко Дню студента

    Где весело отметить Татьянин день так, чтобы не спустить всю стипендию за вечер, но было о чем рассказать внукам.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?

    Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для болельщиков будут доступны бесплатные авиабилеты, билеты на специальные бесплатные поезда и автобусы, а также предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно сделать, чтобы с минимальными затратами посетить матчи ЧМ-2018.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.01.18
    Изготовление предвыборных печатных агитационных материалов для выборов президента РФ 18 марта 2018 года
    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram