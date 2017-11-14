В Высшей школе экономики 19 ноября пройдут очередные «Диалоги»

В Высшей школе экономики на наб. канала Грибоедова, 123, 19 ноября пройдут очередные «Диалоги» проекта «Открытая библиотека». На них в том числе обсудят «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Аритмию» Бориса Хлебникова, пишет «Собака.ру».

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В 15:00 ожидается выступление литературоведа, главного редактора журнала «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой и историка литературы, переводчика Веры Мильчиной. Они обсудят историю надзора за иностранцами в России. В 16:00 о музыке в кино поговорят народный артист РФ, мультипликатор Андрей Хржановский и композитор Леонид Десятников.

Завершат «Диалоги» в 17:00 кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин и киновед, режиссер и основатель журнала «Сеанс» Любовь Аркус. Темой встречи станет картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Вход свободный.