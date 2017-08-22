Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров. Рейтинг возглавил Марк Уолберг, с июня 2016 года по июнь 2017 года он заработал 68 млн долларов. В эту сумму уже включены гонорары за фильмы «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

Следом за ним идет Дуэйн «Скала» Джонсон - 65 млн долларов. такому годовому доходу он обязан в первую очередь фильмам «Джуманджи» и «Спасатели Малибу». Третье место занял Вин Дизель, заработавший за год 54,5 млн долларов, в том числе благодаря продолжениям «Форсажа» и «Три икса».

В топ-10 также вошли Адам Сэндлер (50,5 млн), Джеки Чан (49 млн), Роберт Дауни-младший (48 млн) и Том Круз (43 млн). Места с седьмого по десятое в рейтинге заняли представители Болливуда - Шах Рукх Кхан (38 млн), Салман Кхан (37 млн) и Акшай Кумар (35,5 млн).