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Один из львов с ограды дачи Кушелевых-Безбородко оказался поддельным

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© Фото: gov.spb.ru
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    Львы были демонтированы 23 марта, их реставрацией занимается компания "Стиль".

    Один из 29 львов с ограды дачи Кушелевых-Безбородко на Свердловской набережной, 40, оказался поддельным. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

    Львы были демонтированы 23 марта 2017 года, их реставрацией занимается компания "Стиль". Как выяснилось, одна из скульптур выполненной не из чугуна, а из дешевого силумина - сплава алюминия и кремния.

    Сейчас перед реставраторами стоит задача воссоздать скульптуру в историческом материале. "Мы договорились, что выберем в качестве образца самого симпатичного льва, с самой доброй мордочкой", -  рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

    Проблема лишь в том, что все настоящие львы разные, они отличаются друг от друга особенной "улыбкой", которая не повторяется. У львов также разные гривы, уши и кисточки хвостов.

    В настоящее время в реставрационной мастерской расчищают поверхности скульптур от загрязнений, окрасочных и грунтовочных слоев. Специалистам предстоит устранить дефекты металла (трещины, разрывы, каверны), выполнить антикоррозийную обработку, огрунтовку и окраску металла колером.

    "Экспертам уже удалось совершить несколько интересных находок. Например, у одного из львов обнаружен бронзовый "протез" лапы: во время одной из предыдущих реставраций недостающую часть заменили лапой не из чугуна, а из бронзы", - отметил Макаров.

    Руководитель проекта Александр Козуб заверил, что отреставрированные львы вернутся на свое историческое место уже к концу 2017 года, однако будут укрыты защитными конструкциями до окончания комплексной реставрации самой усадьбы.

    Дача Кушелева-Безбородко была построена в конце XVIII века по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги на месте старого усадебного дома. Ограда со львами появилась позже, она была установлена в начале XIX века, предположительно, по проекту архитектора Николая Львова. Ограда со львами стала широко известна благодаря фильму "Невероятные приключения итальянцев в России". Мафиози в картине прорыл траншею рядом со львами в надежде найти золото и бриллианты.

     

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