Львы с ограды дачи Кушелевых-Безбородко отправлены на реставрацию

Львы с ограды дачи Кушелевых-Безбородко на Свердловской набережной, 40, отправлены на реставрацию. Их демонтировала компания "Стиль" сегодня днем, 23 марта.

Для демонтажа понадобился небольшой автокран, сообщает канал "Санкт-Петербург". Каждая чугунная скульптура весит около 200 кг, однако погрузка каждой из них заняла по несколько минут.

Ранее сообщалось, что львы должны вернуться на место к осени текущего года, однако сейчас идет речь о двухлетней реставрации. К этому времени также будет приспособлена под музейно-выставочную площадку и сама дача.

По данным КГИОП, фигуры львов и соединяющие их цепи сильно загрязнены, имеют многослойные окраски, утраты красочного и грунтового слоев. Гранитные постаменты под скульптурами также сильно загрязнены, имеют сколы. Последний раз львов реставрировали в 1998 году.

Масштабные работы по реконструкции здания дачи начнутся в середине лета, после переезда в новое здание противотуберкулезного диспансера № 5, располагающегося в объекте культурного наследия федерального значения.

Планируется, что инвестор потратит не менее 500 млн рублей на реконструкцию дачи. После чего в галерее здания разместится обширная экспозиция, посвященная истории развития ювелирного дела в России.

Дача Кушелева-Безбородко была построена в конце XVIII в. по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги на месте старого усадебного дома. Ограда со львами появилась позже, она была установлена в начале XIX в., предположительно, по проекту архитектора Николая Львова. Ограда со львами стала широко известна благодаря фильму "Невероятные приключения итальянцев в России". Мафиози в картине прорыл траншею рядом со львами в надежде найти золото и бриллианты.