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На предпоказ «Стражи Галактики. Часть 2» приедут режиссер и актеры фильма

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© Фото: kinopoisk.ru

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Показ пройдет в кинотеатрах «КАРО» за неделю до премьеры, 27 апреля.

На предпоказ «Стражи Галактики. Часть 2» в Москву приедут режиссер и актеры фильма. Встреча с создателями блокбастера состоится в киноцентре «Октябрь».

В городах проведения фестиваля – Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани и Самаре - будет организована трансляция встречи с режиссером и сценаристом Джеймсом Ганном, актрисой Пом Клементьефф и актёром Майклом Рукером.

Чтобы попасть на предпоказ фильма в кинотеатрах «КАРО» за неделю до премьеры, 27 апреля, необходимо посмотреть все фильмы фестиваля фильмов MARVEL - «Человек-муравей», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» «Доктор Стрэндж», «Стражи Галактики» - сохранить билеты и обменять их на билет на спецпоказ.

Кроме того, портал «Санкт-Петербург.ру» разыгрывает билеты на предпоказ в группе «ВКонтакте». Чтобы стать счастливым обладателем билетов прямо сейчас, необходимо верно ответить на все вопросы викторины. Победителя выберут 24 апреля, он получит два билеты на предпремьерный показ.

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