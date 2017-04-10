Лучшие фильмы о вселенной Marvel покажут в кинотеатрах «КАРО»

C 6 по 27 апреля в сети кинотеатров «КАРО» проходит марафон фильмов Marvel. Он завершится спецпоказом космического блокбастера «Стражи Галактики. Часть 2», перед которым гостей будет ожидать сюрприз от создателей фильма.

Шанс увидеть «Стражи Галактики. Часть 2» самым первым есть у каждого. Для этого достаточно посетить все пять фильмов фестиваля и сохранить билеты. Кроме того, часть пригласительных будет разыграна. Купить билет на сам специальный показ невозможно.

Фестиваль фильмов MARVEL будет проходить эксклюзивно в сети кинотеатров «КАРО».

Где: кинотеатры «КАРО» - ТРК «Варшавский экспресс» (набережная Обводного канала, 118), ТЦ «Лиговъ» (Лиговский проспект, 153), ТРК «Континент (проспект Стачек, 99, улица Байконурская, 4А, улица Ленсовета, 97), ТРК «Атмосфера» (Комендатский проспект, 1А), ТРК «Невский 2» (проспект Большевиков, 18)

Когда: с 6 по 27 апреля

Что покажут: Стражи Галактики / Человек-муравей / Первый мститель: Противостояние / Доктор Стрэндж / Мстители: Эра Альтрона

Стоимость: от 159 рублей