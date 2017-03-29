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Даниил Гранин получил премию Минобороны за произведения о ВОВ

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© Фото: Валентин Илюшин / «БалтИнфо»

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Церемония вручения диплома и медали лауреата прошла в петербургском Доме журналиста.

Петербургский писатель Даниил Гранин стал лауреатом ежегодной премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства за произведения о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сегодня, 29 марта, в Доме журналиста Северной столицы прошла Церемония вручения диплома и медали. Их писателю вручил директор департамента культуры Министерства обороны РФ Владимир Буздыган.

"Культура, казалось бы, необязательна для армии. Для армии важно хорошо воевать. Все это было, все это я прошел в свой жизни. Но оказалось, что мы живем в то время, когда не можем без культуры, без искусства, особенно в России, которая всегда была читающий страной, страной музыки, страной театра. Искусство - это, может быть, одна из главных потребностей человеческой души", - сказал в ответном слове Даниил Гранин.

Премия Минобороны предусматривает девять номинаций и присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах.

Гранин удостоен премии в номинации "Литературное творчество". Лауреатами премии в этом году также стали Валерий Гергиев, Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Валерий Халилов и Владимир Переяславец.

Специальные дипломы министерства обороны были вручены президенту фонда "Морская слава Отечества" Сергею Макарову и вице-президенту фонда Виталию Доценко.

Даниил Гранин известен не только как писатель, но и как активный петербуржец - например, сейчас он принимает участие в сохранении музея в здании Исаакиевского собора, а также недопущении объединения Российской национальной библиотеки (РНБ) с Российской государственной библиотекой (РГБ).

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