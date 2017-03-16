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Медведев проигнорировал просьбу Гранина спасти РНБ

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© Фото: philologist.livejournal.com

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Вместо него пришел ответ от Минкульта.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не ответил на обращение писателя Даниила Гранина с просьбой спасти Российскую национальную библиотеку (РНБ) от объединения с Российской государственной библиотекой (РГБ).

Вместо него ответ Гранину написало Министерство культуры, поблагодарившее фронтовика за «активную гражданскую позицию».

Письмо Минкульта, датированное 28 февраля, опубликовала в Facebook писатель и переводчик Наталия Соколовская. Из бумаги следует, что вопрос о слиянии двух библиотек «изучается с привлечением профессионального сообщества».

«При принятии того или иного решения будет учтена позиция экспертов в сфере библиотечно-информационной деятельности и заинтересованной общественности», – также сообщает Минкульт.

Ранее Гранин обратился к премьер-министру России с просьбой не допустить объединение РНБ и РГБ. Писатель напомнил Медведеву, что в годы блокады в петербургской библиотеке было прочтено 1,5 млн книг. «Потомки не простят нам лишения Публички права на самостоятельность», – уверен Гранин.

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ.

Впоследствии в Петербурге был создан комитет спасения РНБ. Активисты также направили письмо Медведеву, в котором потребовали прекращения административного давления на сотрудников РНБ. Авторы письма также напомнили об увольнении сотрудницы РНБ библиографа Татьяны Шумиловой после того, как она публично высказала несогласие с политикой руководства РНБ.

Обращение к Медведеву комитета спасения РНБ подписали в том числе историк Лев Лурье, журналист Галина Артеменко, театральный критик Елена Вольгуст, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева и другие.

В понедельник, 13 марта, к премьер-министру с аналогичным письмом также обратились члены Вольного исторического общества

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