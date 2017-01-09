Пять памятников Петербурга, автором которых стал Альберт Чаркин

Сегодня, 9 января, в Петербурге скончался известный скульптор Альберт Чаркин, он ушел из жизни в возрасте 80 лет. Чаркин в 1966 году закончил институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Позднее он был председателем правления Санкт-Петербургского отделения Союза художников России и членом Президиума Российской академии художеств.

В 1997 году Чаркин стал народным художником РФ. С 2001 по 2010 год скульптор возглавлял Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Самые известные работы Чаркина - памятник Петру I на Московском вокзале, бюст Валерия Чкалова у станции метро "Чкаловская", памятник Есенину в Таврическом саду, бюст Александра Горчакова в Александровском саду, скульптура "Городовой" на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, а также памятник бравому солдату Швейку на Балканской площади.

Соболезнования от имени депутатов Законодательного собрания Петербурга выразил спикер Вячеслав Макаров. "Благодаря своему блестящему таланту, трудолюбию, доброте и отзывчивости Альберт Серафимович пользовался любовью и уважением петербуржцев, огромным авторитетом среди молодых художников, для которых он был другом и наставником. Память об Альберте Серафимовиче Чаркине навсегда сохранится в его прекрасных произведениях и в наших сердцах", - говорится в обращении Макарова.

В связи со смертью Чаркина губернатор города Георгий Полтавченко также выразил соболезнования. По словам главы города, Чаркин был выдающимся художником, скульптором и педагогом. "В работах народного художника воспевалась Россия, русский человек и характер. Свое вдохновение он черпал в истории нашей страны, создавая портреты великих деятелей истории и культуры", - заявил Полтавченко.

Фото: irkipedia.ru

Памятник Петру I на Московском вокзале

Идея о замене бюста Ленина памятником Петру I возникла вскоре после возвращения Петербургу исторического названия в сентябре 1991 года. Официальное решение Малого совета городского Совета народных депутатов "О художественном оформлении Светового зала Московского вокзала" было принято 16 декабря 1992 года.

Скульптор Альберт Чаркин совместно с архитектором Сергеем Михайловым разработали масштабный проект реконструкции зала, в котором предполагалось установить памятник Петру - в виде увеличенной и доработанной копии бюста, созданного в 1723–1729 годах Бартоломео Растрелли. В этой работе Чаркину помогал скульптор Владимир Оленев.

В итоге, 1 марта 1993 года модель бюста была передана для отливки на завод «Монументскульптура». Бронзовый бюст Петра (высота 229 см) установлен на постамент от снятого бюста Ленина (высота 450 см). Реконструкция торца зала ограничилась заменой старого текста на надпись «Санкт-Петербург».

Работы по снятию старого бюста проходили в ночь на 1 июля, а установка нового - в ночь на 23 июля 1993 года. Торжественного открытия бюста Петра не было, но пресса отметила это событие противоречивыми оценками.

Фото: etovidel.net / spp.lfond.spb.ru

Скульптура "Городовой"

Необычный памятник был установлен в мае 1998 года на улице Малая Конюшенная. Открытие было приурочено к двухсотлетию МВД и трехсотлетию основания Петербурга. На мраморном постаменте серого цвета стоит отлитая из бронзы двухметровая статуя городового, облаченного в полную парадную амуницию.

Первоначально памятник вызвал бурю эмоций у граждан города и был воспринят по-разному. Одни считали монумент напоминанием о бывшем "институте городовых", по словам других памятник напоминал о бесправии простых людей. На настоящий момент памятник не вызывает таких бурных политических эмоций, страсти вокруг него поутихли. Он вполне вписался в городской интерьер и сейчас ничего кроме любопытства окружающих не вызывает.

Стройный мужчина атлетического телосложения без слов рассказывает зрителю о благородстве, выносливости и дисциплинированности людей этой профессии. Роскошные усы придают ему сходство с Никитой Михалковым, но известно, что подобные усы носил император Николай Второй. Городовой гордо стоит рядом с церковью Святой Екатерины, на пересечении, которое образует Шведский переулок и Малая Конюшенная улица. Что интересно, памятник до сих пор имеет статус "временного размещения" - окончательное место его установки так и не утверждено.

Фото: spb-guide.ru

Бюст Валерия Чкалова у станции метро "Чкаловская"

Бронзовый памятник Валерию Павловичу Чкалову (1904-1938), летчику-испытателю, Герою Советского Союза, был открыт 15 сентября 1997 года. В 1937 году Чкалов совместно с Георгием Байдуковым и Антоном Беляковым совершил беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер (США) через Северный полюс.

Памятник разработан в рамках архитектурного проекта станции метрополитена "Чкаловская", открывшейся также в 1997 году, и расположен у входа в наземный вестибюль станции на Чкаловском проспекте, названном в 1952 году в честь знаменитого летчика.

Копия бюста Чкалова, подаренная в 1997 году Правительством России в честь юбилея перелета экипажа самолета, установлена на площади в Ванкувере (США).

Фото: avia-maksimka.narod.ru / дворцы-сады-парки.рф

Памятник Сергею Есенину в Таврическом саду

Первый памятник Есенину в Петербурге был установлен в Таврическом саду. С инициативой установить памятник выступил благотворительный фонд имени поэта, он и взял на себя все расходы по проектированию и изготовлению. Мероприятие по установке памятника имело хороший повод - 100 лет со дня рождения поэта.

Конкурс на лучший проект не устраивали, работу доверили скульптору Альберту Чаркину. Идей у скульптора было множество, им были сделаны эскизы, на которых Есенин был изображен на прогулке, отдыхающий на берегу озера, но для памятника был выбран "Есенин, сидящий на скамейке".

После окончания работ по изготовлению памятника было определено и место его установки - выделен участок в Таврическом саду. 3 октября 1995 года прошла торжественная церемония открытия памятника Сергею Есенину к 100-летнему юбилею со дня рождения поэта.

Фото: parkseason.ru

Памятник бравому солдату Швейку на Балканской площади

Памятник бравому солдату Швейку находится на Балканской площади у магазина «Патерсон». Солдат Швейк - персонаж сатирического романа «Похождения бравого солдата Швейка» чешского писателя Ярослава Гашека о жизни веселого, добродушного и талантливого солдата, который за маской простака скрывает авантюризм. Место для установки скульптуры выбрано неслучайно: именно от Балканской площадью начинается улица Ярослава Гашека.

Памятник Швейку изготовлен из бронзы известными петербургскими скульпторами Альбертом Чаркиным и Дмитрием Пахомовым. Авторам удалось очень четко передать характер персонажа: задорная улыбка, взгляд с хитрецой и даже натертый туристами нос «на удачу» смотрится гармонично.

Правой рукой он отдает честь, а левая с пивной кружкой спрятана за спину - как же не сфотографироваться с таким обаятельным озорником. Высота скульптуры соответствует реальному росту персонажа – 160 см. Открытие памятника солдату Швейку состоялось 11 апреля 2003 года в юбилейный год для Петербурга и самого Ярослава Гашека.

Фото: droogie.ru