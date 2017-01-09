В Петербурге скончался известный скульптор Альберт Чаркин. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Чаркин в 1966 году закончил институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Позднее он был председателем правления Санкт-Петербургского отделения Союза художников России и членом Президиума Российской академии художеств. В 1997 году Чаркин стал народным художником РФ. С 2001 по 2010 год скульптор возглавлял Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Самые известные работы Чаркина — памятник Петру I на Московском вокзале, памятник Сергею Есенину в Таврическом саду, бюст Валерия Чкалова у станции метро "Чкаловская", а также памятник бравому солдату Швейку на Балканской площади.

Соболезнования от имени депутатов Законодательного собрания Петербурга выразил спикер Вячеслав Макаров.

"Благодаря своему блестящему таланту, трудолюбию, доброте и отзывчивости Альберт Серафимович пользовался любовью и уважением петербуржцев, огромным авторитетом среди молодых художников, для которых он был другом и наставником. Память об Альберте Серафимовиче Чаркине навсегда сохранится в его прекрасных произведениях и в наших сердцах", — говорится в обращении Макарова.