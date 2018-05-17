Tele2 покажет петербуржцам музеи по другим правилам

В ночь с 19 на 20 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В рамках этого события мобильный оператор Tele2 выступает партнером Государственного Эрмитажа и предлагает петербуржцам посетить закрытые авторские экскурсии.

Компания активно поддерживает культурные увлечения своих абонентов и предлагает расширенную программу мероприятия. Этот формат выходит за привычные рамки проекта и полностью соответствует концепции «Другие правила». Гости смогут прослушать уникальные авторские экскурсии журналиста и ресторатора Рината Умярова и переводчика Дмитрия Симановского по выставке «Лангобарды. Народ, изменивший историю», которая проходит в Манеже малого Эрмитажа.

«Вся наша жизнь с самого рождения регламентируется правилами, которым большинство следует. Современная Россия в целом и Петербург в частности – пространства консервативные, а среда в них очень академична, особенно в сфере официальных культурных институций. Это иногда порождает желание хотя бы на один день устоявшиеся правила отменить. Правила – это хорошо, конечно, но другие правила – лучше! Вот мы совместно с Tele2 и попытаемся показать другие правила ведения экскурсий по музею. Для разнообразия, без которого очень скучно жить», – рассказывает журналист и автор экскурсии Ринат Умяров.

Продолжить культурную программу можно в Реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа, до которого бесплатно довезет брендированный автобус Tele2. По дороге к новой выставке гостям прочитают свои произведения молодые поэты из клуба World Poetry League. Чтобы подготовить петербуржцев к бодрой ночи, мобильный оператор угостит свежесваренным кофе. В здании РХЦ посетители смогут сделать необычные фото в специальной арт-фотозоне и выбрать обработку в одном из стилей изобразительного искусства.

Всем, кто не сможет посетить музеи или захочет увидеть не менее интересные московские экскурсии, Tele2 предлагает посмотреть онлайн-трансляцию, которая пройдет с помощью 4G-интернета.

«В прошлом году к активностям Tele2 на «Ночи музеев» присоединились более двух тыс. человек. Нам очень нравится этот проект, не только как интересная культурная инициатива. Он дает прекрасную возможность на деле доказать, что, помимо качественной связи, мы можем предложить нашим клиентам приятные привилегии», – уверена Ирина Третьякова, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

В 2018 году дополнительные возможности на общероссийской акции «Ночь музеев» получат абоненты Tele2 в Москве, Петербурге, Архангельске, Ижевске, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми и Тюмени, а также все, кто присоединится к онлайн-трансляциям. Например, в Москве в роли экскурсоводов выступят телеведущая Тутта Ларсен, киноактер Константин Крюков и радиоведущий Виктор Набутов. Более подробную информацию можно найти на сайте проекта.