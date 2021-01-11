В Санкт-Петербурге музеи и зоопарк восстанавливают работу в понедельник

С сегодняшнего дня, 11 января, в Санкт-Петербурге музеи города и зоопарк снова открывают для своих посетителей двери. Учреждения были закрыты в течение 12 дней.

Из-за напряжённой эпидемиологической обстановки в городе в новогодние дни были введены ограничительные меры. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление тогда о введении новых ограничений. Немного позже некоторые из них всё же были сняты.

Таким образом, седьмого января посетителей начали впускать театры Санкт-Петербурга, под конец новогодних каникул в театрах показали уже более 30 представлений. Также с четвёртого января рестораны и кафе в городе тоже открыли свои двери для посетителей. В Первый день открытия петербуржцы выстроили очередь за пышками.