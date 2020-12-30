Скульптуры, украшающие фасад Кузнечного рынка, отправят на реставрацию

Скульптурную композицию «Рабочий и Крестьянин», которая украшает фасад Кузнечного рынка в Петербурге, отреставрируют.

Повреждения на статуях были замечены 2 года назад: на них присутствовали трещины и сколы. Статуи были законсервированы до момента восстановления.

Экспертиза скульптур, оцениваемая в 650 000 рублей, была проведена компанией «Строй-Эксперт». Результаты экспертизы показали, что на реставрацию «Крестьянина» необходимо 1,6 млн рублей, восстановление «Рабочего» потребует затрат в 1,7 млн рублей. Проект согласовали с КГИОП в августе прошлого года. По плану реставрационные работы должны быть завершены в октябре 2021 года.