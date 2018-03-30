Смольный выиграл суд у оператора Кузнечного рынка

Арбитражный суд Петербурга признал законными действия Смольного по расторжению контракта с ООО «Кузнечный рынок», сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО).

В настоящее время рынок находится под управлением государственного бюджетного учреждения «Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга». Предприятие уже перезаключило договора с 200 предпринимателями, работающими на данной площадке.

Уведомление о расторжении аренды с бывшим оператором Кузнечного рынка КИО направил в июле 2017 года. Однако арендатор отказался покидать помещение и попытался приватизировать здание. В приватизации ему отказали. Сейчас Смольный планирует выбрать другого арендатора площадки. Первоначальная цена аукциона составит 14,4 млн рублей.

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С победителем заключат договор на 15 лет. Арендатор обязан будет сохранить объект культурного наследия и провести работы по реставрации скульптур на фасаде здания, а также инвестировать в развитие Кузнечного рынка 295 млн рублей, перепрофилировать объект запрещено.



Торги по Кузнечному рынку должны были стать пилотным проектом масштабной реконцепции рынков Петербурга. О своих планах Смольный объявил в мае 2017 года: чиновники считают, что торговцы уже давно уступили свои позиции сетевым ретейлерам. В итоге площади рынков пустуют, а покупатель вместо фермерской продукции получает те же «супермаркетовые» товары, но с наценкой.

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