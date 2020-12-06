В дни пандемии современное искусство объединяется с современными технологиями

Третьяковская галерея сегодня объединятеся с Google, чтобы провести онлайн-выставку.

Один из самых известных музеев во всём мире объединяется с современными технологиями, теперь все гости, которые хотели посетить музей, могут стать его онлайн-посетителями. Онлайн-гости могут посмотреть все работы искусства с помощью использования технологии Street View, которая была создана Google.

Также к с посещению добавились виртуальные выставки-экскурсии о творчестве Куинджи, Серова и Айвазовского.

В Москве были закрыты все музеи и выставки из-за коронавирусных ограничений, так как в столице России обстановка не менее напряжённая, чем в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Александру Беглову было направлено письмо с 1,5 тысячью подписей об отмене новогодних коронавирусных ограничений.