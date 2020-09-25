Netflix покажет российскую документалку о "Крестах"

На стриминговом сервисе Netflix вскоре станет доступен документальный фильм о петербургской тюрьме "Кресты". Этот фильм - проект телеканала Россия-1. Документалка о "Крестах" станет первым документальным фильмом, сделанным в России, который покажут на Netflix.

Пресс-служба "России-1" сообщает, что в фильме будет рассказано об истории "Крестов", которые являются старейшей российской тюрьмой. Также не обойдут вниманием и известных людей, которые находились там в разное время. Так, в "Крестах" сидели Казимир Малевич и Иосиф Бродский.

Фильм станет доступен к просмотру 1 января 2021 года. Он будет идти на русском языке с субтитрами.