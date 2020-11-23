Стали известны подробности о работе камеры в "Крестах", где приводилась в исполнение смертная казнь над осуждёнными.
Евгений Вышенков участвовал в создании фильма о тюрьме под названием "Кресты", он был консультантом данного документального фильма. Евгений поделился информацией о том, что камера, где производились расстрелы осуждённых, которые были приговорены к смертной казни, расположена на первом этаже здания тюрьмы. Данная камера не обладала номером, к двери камеры приделан матрас, сейчас она закрыта.
Документальный фильм про тюрьму планируют показать на Варшавском кинофестивале, затем кинокартину планируют запустить на Netflix (стриминговый сервис).
Сообщили о подробностях работы камеры без номера в "Крестах", где убивали заключённых
© Фото: baltphoto
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Подробности о работе в камере, где приводились в исполнение смертные приговоры.
Стали известны подробности о работе камеры в "Крестах", где приводилась в исполнение смертная казнь над осуждёнными.
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