Сообщили о подробностях работы камеры без номера в "Крестах", где убивали заключённых

Стали известны подробности о работе камеры в "Крестах", где приводилась в исполнение смертная казнь над осуждёнными.

Евгений Вышенков участвовал в создании фильма о тюрьме под названием "Кресты", он был консультантом данного документального фильма. Евгений поделился информацией о том, что камера, где производились расстрелы осуждённых, которые были приговорены к смертной казни, расположена на первом этаже здания тюрьмы. Данная камера не обладала номером, к двери камеры приделан матрас, сейчас она закрыта.

Документальный фильм про тюрьму планируют показать на Варшавском кинофестивале, затем кинокартину планируют запустить на Netflix (стриминговый сервис).