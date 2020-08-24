Пора в театр: Мариинский готовит сразу три премьеры в этом году

С 18 марта, в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией, театр был закрыт. Затем, благодаря снятию некоторых ограничений, 20 июня прошли первые концерты на Новой сцене, историческая сцена открылась лишь 1 августа.

Теперь планируют показать первую после снятия ограничений премьеру, которая намечена на сентябрь, сообщает художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Так, в 2020 году покажут оперу Римского-Корсакова «Снегурочка», премьера которой была запланирована на 17 апреля 2020. Также покажут премьеру оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь».