"Матильду" покажут в кинотеатрах по всей России

Министерство культуры РФ в четверг, 10 августа, выдало фильму "Матильда" Алексея Учителя прокатное удостоверение. Киноленте присвоена категория "16+", а покажут ее по всей России без исключений.

По словам директора департамента кинематографии Минкульта Вячеслава Тельнова, в России цензуры нет: "Министерство культуры воздерживается от религиозных и идеологических оценок. Предлагаем дождаться премьеры – пусть картину оценит зритель", – приводят его слова «Ведомости».

Вечером 8 августа глава Чечни Рамзан Кадыров направил письмо в Минкульт. В нем сказано, что "десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма", поскольку "расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России". В ведомстве обещали принять к сведению его заявление.

Позже, 9 августа, Дагестан вслед за Чечней попросил запретить прокат фильма "Матильда". "К нам поступило обращение от заместителя председателя правительства Дагестана Анатолия Карибова с просьбой запретить показ в республике фильма Алексея Учителя "Матильда". Мы примем обращение к сведению", - рассказали в Минкультуры.

Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября. Учитель намерен побороться со своим фильмом за премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". По правилам, в гонке участвуют лишь те фильмы, что вышли в прокат до 1 октября. Поэтому российская лента вышла в ограниченный показ: сеансы состоялись в Москве и Петербурге. Официальная же премьера планируется 6 октября на новой сцене Мариинского театра.

Среди других вероятных претендентов на главную кинематографическую премию мира от нашей страны называют "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

По данным социологического опроса, которые были опубликованы в четверг, 10 августа, более 81% россиян слышали про фильм Алексея Учителя "Матильда", а 56% указали, что хотят посмотреть этот фильм.