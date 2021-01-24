По "Игре престолов" снимут еще один сериал

Телеканал HBO собирается снять еще один приквел «Игры престолов». Он будет основан на серии фэнтезийных новелл «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, сообщает Variety.

Книги вышли несколько лет назад, события в них развиваются за 90 лет до того, что происходит в "Игре престолов".

Главные герои — рыцарь Дункан Высокий и молодой принц Эйегон Таргариен.

Также компания Warner Bros. сообщала, что собирается снимать приквел по вселенной «Игры престолов» - в этом случае за триста лет до событий «Игры престолов».

Пока серия книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина еще не закончена, хотя сериал "Игра престолов" уже завершился.