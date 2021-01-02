Ольга Бузова выпустила клип для любителей колбасы

В сети был опубликован очередной новый клип ведущей теле-проекта "Дом-2" Ольги Бузовой на песню "Колбаса". Видеоролик был представлен публике на площадке YouTube на её официальном канале.

Бузова написала в своём Instagram аккаунте, что клип сделан совместно с Сергеем Шнуровым.

По сюжету клипа ведущая была представлена в картине в нескольких образах, а именно: полненькая ведьма и Серсея Ланистер (образ из книги и сериала "Игра престолов").

Более того, в клипе приняли участие блогеры Стас Круглицкий и Алина Алексеева. Шнуров там предстал в образе небесного покровителя.