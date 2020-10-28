Здание бывшей Медсанчасти на Васильевском острове признают памятником

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) об отказе признать здание медсанчасти №1 имени М. И. Калинина объектом культурного наследия. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

По его словам, теперь здание нельзя будет снести и застроить это место.

Ранее КГИОП решил не вносить здание на улице Одоевского в реестр культурного наследия.

Между тем, петербуржцы выступили против сноса Медсанчасти. Они предлагали отреставрировать здание и разместить в нем поликлинику.