Театр «Балтийский дом» объявил распродажу в честь начала нового сезона

Театр-фестиваль «Балтийский дом» объявил распродажу в честь начала нового сезона. Она пройдет 20 июля с 12:00 до 00:00. В течение этого времени в кассах и на сайте театра и площадке Bileter можно приобрести билеты на театральные постановки со скидкой 30%.

Участниками акции станут все постановки, которые театр покажет с 24 июля по 26 августа. В их числе «Сон в летнюю ночь» по Уильяму Шекспиру, «Модам Бовари» по Гюставу Флоберу, три спектакля по романам Михаила Булгакова: «Мастер и Маргарита», «Зойкина квартира» и «Театральный роман».

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Ранее стало известно, что в Петербурге осенью пройдет церемония вручения Европейской театральной премии. На ней почетной наградой «Европа – театру» наградят художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.