  • 13 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 62.2616  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 72.6544  
Нефть($) 12.07.2018 74.39 +0.38
Нефть(p) 12.07.2018 4637.70 -0.36

В Эрмитажном театре 23 июля покажут «Лебединое озеро» под музыку Каравайчука

Автор:


© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Темы дня

Праздничная программа посвящена 90-летию со дня рождения знаменитого композитора.

В Петербурге готовят праздничную программу, посвященную композитору Олегу Каравайчуку. Ее покажут в Эрмитажном театре 23 июля.

Программа «Новое озеро Олега Каравайчука» объединит музыку, балет и кино. В рамках концерта, приуроченного к 90-летию со дня композитора, в театре прозвучит «Белое Адажио», пронзительная трактовка мелодии Чайковского из балета «Лебединое озеро». Увертюра на музыку в хореографии Мариуса Петипа и в исполнении Марата Шемиунова и Ирины Перрен станет первым событием вечера.

Петербуржцы также смогут увидеть документальный фильм-концерт Дмитрия Вологдина «Олег Каравайчук. Опоясывающий менестрелей» (Кувыркание над астрономическим временем)«. Это хроника прогулки композитора среди интерьеров Зимнего дворца.

На сцене Эрмитажного театра покажут постановку «Гамма» востребованного хореографа Роя Ассафа. Балет в одном действии исполнят Андрей Касьяненко, Сергей Стрелков и Марат Шемиунов.

Олег Каравайчук скончался в Петербурге 13 июня 2016 года. Ему было 88 лет. Большую часть жизни композитор прожил на 15-й линии Васильевского острова.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Кинопоказы, фестивали еды и крафтового пива, концерты и День Достоевского – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях второго месяца лета.

    читать далее →

    Пушистые лапки и холодный нос: топ-5 лучших собачьих питомников Петербурга

    Портал «Санкт-Петербург.ру» изучил популярные породы собак в Северной столице и рассказывает, где их можно приобрести.

    читать далее →

    Тишина и покой: топ-5 кафе и магазинов Петербурга с читальными залами

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно бесплатно почитать журналы или современную литературу.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram