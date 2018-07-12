В Эрмитажном театре 23 июля покажут «Лебединое озеро» под музыку Каравайчука

В Петербурге готовят праздничную программу, посвященную композитору Олегу Каравайчуку. Ее покажут в Эрмитажном театре 23 июля.

Программа «Новое озеро Олега Каравайчука» объединит музыку, балет и кино. В рамках концерта, приуроченного к 90-летию со дня композитора, в театре прозвучит «Белое Адажио», пронзительная трактовка мелодии Чайковского из балета «Лебединое озеро». Увертюра на музыку в хореографии Мариуса Петипа и в исполнении Марата Шемиунова и Ирины Перрен станет первым событием вечера.

Петербуржцы также смогут увидеть документальный фильм-концерт Дмитрия Вологдина «Олег Каравайчук. Опоясывающий менестрелей» (Кувыркание над астрономическим временем)«. Это хроника прогулки композитора среди интерьеров Зимнего дворца.

На сцене Эрмитажного театра покажут постановку «Гамма» востребованного хореографа Роя Ассафа. Балет в одном действии исполнят Андрей Касьяненко, Сергей Стрелков и Марат Шемиунов.

Олег Каравайчук скончался в Петербурге 13 июня 2016 года. Ему было 88 лет. Большую часть жизни композитор прожил на 15-й линии Васильевского острова.