В Александринском театре в ноябре пройдет вручение Европейской театральной премии

В Петербурге осенью 2018 года пройдет церемония вручения Европейской театральной премии. Она состоится 17 ноября в Александринском театре, сообщил ТАСС.

Церемония вошла в программу Петербургского культурного форума, заявил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Режиссер и народный артист России возглавит на форуме секцию «Театр».

Фокин на церемонии будет награжден наградой «Европа – театру». Прежде из российских режиссеров ее получал только художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы Лев Додин.

Европейская театральная премия – крупнейшая награда континента за выдающиеся достижения в сценическом искусстве.

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