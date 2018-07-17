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В Эрмитаже появился аудиогид о еде на картинах

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© Фото: Instagram / @sempreshot

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Слушателям расскажут о кухонной утвари эпохи первого российского императора и покажут, почему способ сервировки стола отлично отражает эпоху.

В Эрмитаже появился аудиогид о гастрономических особенностях времен Петра I и его наследников. С помощью новой програмы можно услышать о культуре питания во времена первого российского императора, полотнах, посвященных еде, и кухонной утвари.

Создателями нового аудиогида выступили организаторы городского фестиваля «О, да! Еда!» при поддержке руководства Эрмитажа. Все посетители смогут воспользоваться услугой во время экскурсий или свободного посещения музея.

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Аудиогид поможет гостям сфокусировать свое внимание на одной определенной теме. Слушателю не только расскажут о культурном контексте того или иного шедевра, но и помогут погрузиться в дух эпохи. Даже такая незначительная деталь как способ сервировки отлично отражает время.

Ранее Эрмитаж приобрел картину «Аврора» современного художника Ансельма Кифера за 63,7 млн рублей. Полотно передадут музею до конца августа. Для покупки Эрмитаж использовал средства из собственного фонда, сформированного за счет пожертвований. Существенную помощь оказал благотворительный фонд Владимира Потанина.

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