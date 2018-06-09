Эрмитаж купил «Аврору» кисти Кифера почти за 64 млн рублей

Эрмитаж приобрел картину «Аврора» современного художника Ансельма Кифера за 63,7 млн рублей. Соответствующая информация повилась на портале госзакупок.

Полотно передадут музею до конца августа. Для покупки Эрмитаж использовал средства из собственного фонда, сформированного за счет пожертвований. Существенную помощь оказал благотворительный фонд Владимира Потанина.

Кифер – крупнейший из художников послевоенной Германии, художник пост-авангардной формации, ученик Йозефа Бойса, один из наиболее знаменитых мастеров современности. В своем творчестве он обращает внимание на живучесть нацизма, с необыкновенной глубиной раскрывает символы немецкого духа от Нибелунгов до Гитлера.

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Он же является одним из самых дорогих авторов. Летом 2016 года на аукционе Phillips его полотно «Велимиру Хлебникову. Доктрина войны: Битвы» ушло с молотка за 2,4 млн фунтов стерлингов.

В 2017 году в Эрмитаже прошла выставка Кифера под названием «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову». Идея поэта о бесконечной цикличности судьбоносных военных столкновений для Кифера является основой для рассуждений о войне и мире, конечности человеческих надежд.

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