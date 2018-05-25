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Группа «Сплин» выпустила новый альбом «Встречная полоса»

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© Фото: Instagram / @ultrvgreen

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В записи пластинки приняли участие музыканты из группировки «Ленинград».

Культовая петербургская группа «Сплин» выпустила 15-й по счету студийный альбом «Встречная полоса». Все тексты песен написал лидер коллектива Александр Васильев, слова песни «Булгаковский марш» взяты из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В записи нового альбома «Сплина» приняли участие их друзья и коллеги из группировки «Ленинград». Запись пластинки проходила на студии «Добролет». Согласно данным сервиса «Яндекс.Музыка», самой популярной песней на новом альбоме стала композиция «Волк».

«Сплин» ведет свое существование с 27 мая 1994 года. Название группы возникло благодаря строкам классика русской поэзии Саши Черного «Как молью изъеден я сплином... Посыпьте меня нафталином, сложите в сундук и поставьте меня на чердак, пока не наступит весна».

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