  • 23 Сентябрь 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 22:21 63.8492  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 22:21 70.1983  
Нефть($) 23.09.2019 64.58 0.20
Нефть(p) 23.09.2019 4255.22 +57.44

Места вдохновения в Петербурге: шесть домов, где творили великие писатели

Автор:


© Фото: Instagram / @ramona.a.stone

Темы дня

Где Достоевский написал свой главный шедевр, Ахматова создала «Реквием», а Пушкин фантазировал о прекрасном? Немного истории о петербургских домах, где жили и творили мастера слова.

Дом Гоголя

 

На Малой Морской улице можно встретить небольшой и довольно милый дом персикового цвета. На нём виднеется мемориальная табличка, которая гласит: «В этом доме с 1833 года по 1836 год жил Николай Васильевич Гоголь».

И хотя в распоряжении писателя были лишь две комнаты, здесь он написал несколько своих удачных повестей из цикла «Петербургские повести»: «Невский проспект», «Нос» и «Коляска». Во всех из них рассматривается проблема «маленького человека».

Дом носит двойное название по фамилиям его хозяев: дом Кюзеля и дом Лепена.

Где: Малая Морская ул., 17

Фото: peterburg.center
 

Дом Достоевского

 

С Фёдором Достоевским в Северной столице связано множество домов и памятников. А с героями его произведений – ещё больше.

Всего 3 из 28 лет, что Достоевский прожил в Петербурге, его пристанищем была квартира на Казначейской улице, 7. Но именно здесь он закончил романы «Игрок», «Преступление и наказание» и «Записки из подполья».

Читайте также: Мрачный Петербург Достоевского и его героев

 

Писатель был знаком с владельцем доходного дома, купцом Алонкиным, который по совместительству стал прообразом купца Самсонова в романе «Братья Карамазовы».

Кстати, жилище Родиона Раскольникова, где «всё началось», находилось неподалёку. Каморку героя романа писатель сравнивал с гробом или каютой. 

Где: Казначейская ул., 7

Фото: cityguide-spb.ru
 

Дом Пушкина

 

На набережной реки Мойки находится последняя квартира выдающегося поэта. Здесь вместе со своей семьёй Пушкин жил на первом этаже в 11-комнатной квартире.

Вероятнее всего, здесь он закончил роман «Капитанская дочка» и написал несколько стихотворений. И именно отсюда 27 января 1837 года отправился на дуэль с Жоржом Дантесом на Чёрную речку. В поединке Пушкин был ранен: пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для медицины того времени ранение оказалось смертельным.

Читайте также: Где жили гении: музеи-квартиры в Петербурге

 

Сейчас в доме располагается музей-квартира поэта. Здесь можно увидеть его письменный стол, любимое вольтеровское кресло, конторку, трость и портрет Жуковского с надписью «Победителю-ученику от побеждённого учителя». 

Где: наб. реки Мойки, 12

Фото: wikimedia.org
 

Дом Некрасова

 

В квартире №4 дома №36 на Литейном проспекте Николай Некрасов прожил около 20 лет, вплоть до своей кончины в 1877 году. Помимо спального места, в квартире поэта находилась редакция двух прогрессивных журналов: «Современника», задуманного и издававшегося ещё Пушкиным, и «Отечественных записок».

Некрасов, будучи центром центром культурной и литературной жизни Петербурга, принимал здесь званных гостей: Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Александра Островского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Ивана Гончарова и многих других. В редакции работали Иван Панаев, Николая Чернышевского, Николай Добролюбов.

Некрасов же написал на Литейном произведения «Поэт и гражданин» и «Размышления у парадного подъезда», увлечённо размышлял над заметками сатиристического «Свистка» и создал эпическую крестьянскую поэму-симфонию «Кому на Руси жить хорошо».

В основу последней легла мысль поэта, преследовавшая его в годы после реформы: «Народ освобождён, но счастлив ли народ?»

Где: Литейный пр., 36

Фото: wikimedia.org
 

Дом Ахматовой

 

На том же Литейном проспекте в доме №53 жил историк искусства и художественный критик Николай Пунин – третий и последний муж Анны Ахматовой. В коммунальную квартиру №44 к Пунину поэтесса переехала в 1924 году. Их соседка била своих детей; Ахматовой даже приходилось за них заступаться. Именно здесь были написаны «Реквием», сборник «Из шести книг» и стихи, многие из которых Ахматова посвятила мужу.

Спустя почти 15 лет творческая пара распалась. Ахматова прожила в квартире на Литейном ещё около 15 лет, а затем переехала в дом №4 на улице Красной Конницы.

Уже после расставания с поэтессой, в 1949 году, Пунина репрессировали. А в 1953 году он погиб в Абезьском лагере.

Ранее в этом доме жили пять поколений одного из виднейших боярских родов царства Русского и Российской империи Шереметевых. У дома есть название – «Фонтанный» – из-за близости реки Фонтанки.

Читайте также: «Ведь под аркой на Галерной наши тени навсегда...»: места Ахматовой в Петербурге

 

Сейчас здесь открыт музей Ахматовой, в котором можно посмотреть на обстановку, в котором жила поэтесса, её личные вещи. Он расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила поэтесса. Адрес: Набережная реки Фонтанки, 34. Вход в музей осуществляется со стороны Литейного проспекта, через арку дома №53.

Где: Литейный пр., 53
Фото: Instagram / @iulia_goncharova_, @alislonik
 

Дом Блока

 

В доме №57 на улице Декабристов Александр Блок прожил со своей женой и матерью почти 10 лет до самой смерти в 1921 году. Сначала они жили в квартире №21 на четвёртом этаже, затем переехали в квартиру №23 на второй этаж. В стенах этого дома Блок написал произведения «Соловьиный сад», «Двенадцать», «Роза и крест». 

На улице Декабристов в то время располагался театр Комиссаржевской, который поэт периодически посещал. Здесь он встретил актрису Наталью Волохову, которой посвятил книгу стихов «Снежная маска».

Музей Блока в доме открыли в 1980 году, к столетию со дня рождения поэта.

Где: улица Декабристов, 57

Фото: ipetersburg.ru
 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Дом эмира Бухарского: шишимский мрамор, подземный ход и сокровища в стене

    Главным трендом начала XX века в Петербурге было возведение доходных домов. Последний эмир Бухары тоже поучаствовал в застройке Северной столицы, но пожить здесь так и не успел.

    читать далее →

    Где послушать орган в Петербурге: семь церквей, храмов и соборов

    Орган – один из самых совершенных и сложных музыкальных инструментов, а органный концерт – это прекрасно. Послушать шедевры классиков можно в нескольких местах города на Неве. И не только по выходным.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый каменный мост в Петербурге: жизнь Эрмитажного моста

    Ближайший к Эрмитажу мост когда-то был деревянным и разводным. Современный вид переправы – неотъемлемая деталь ансамбля Дворцовой набережной.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.09.19
    Рожденные в Поднебесной: обзор линеек смартфонов Huawei
    05.09.19
    Как быстро получить кредит под залог недвижимости?
    02.09.19
    Карнавальные костюмы для праздника: арендовать или покупать
    30.08.19
    Пробег автомобиля в автоломбарде и не только
    27.08.19
    Что собой представляют вискозиметры?
    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram