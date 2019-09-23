Места вдохновения в Петербурге: шесть домов, где творили великие писатели

Дом Гоголя

На Малой Морской улице можно встретить небольшой и довольно милый дом персикового цвета. На нём виднеется мемориальная табличка, которая гласит: «В этом доме с 1833 года по 1836 год жил Николай Васильевич Гоголь».

И хотя в распоряжении писателя были лишь две комнаты, здесь он написал несколько своих удачных повестей из цикла «Петербургские повести»: «Невский проспект», «Нос» и «Коляска». Во всех из них рассматривается проблема «маленького человека».

Дом носит двойное название по фамилиям его хозяев: дом Кюзеля и дом Лепена.

Где: Малая Морская ул., 17

Фото: peterburg.center

Дом Достоевского

С Фёдором Достоевским в Северной столице связано множество домов и памятников. А с героями его произведений – ещё больше.

Всего 3 из 28 лет, что Достоевский прожил в Петербурге, его пристанищем была квартира на Казначейской улице, 7. Но именно здесь он закончил романы «Игрок», «Преступление и наказание» и «Записки из подполья».

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Писатель был знаком с владельцем доходного дома, купцом Алонкиным, который по совместительству стал прообразом купца Самсонова в романе «Братья Карамазовы».

Кстати, жилище Родиона Раскольникова, где «всё началось», находилось неподалёку. Каморку героя романа писатель сравнивал с гробом или каютой.

Где: Казначейская ул., 7

Фото: cityguide-spb.ru

Дом Пушкина

На набережной реки Мойки находится последняя квартира выдающегося поэта. Здесь вместе со своей семьёй Пушкин жил на первом этаже в 11-комнатной квартире.

Вероятнее всего, здесь он закончил роман «Капитанская дочка» и написал несколько стихотворений. И именно отсюда 27 января 1837 года отправился на дуэль с Жоржом Дантесом на Чёрную речку. В поединке Пушкин был ранен: пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для медицины того времени ранение оказалось смертельным.

Сейчас в доме располагается музей-квартира поэта. Здесь можно увидеть его письменный стол, любимое вольтеровское кресло, конторку, трость и портрет Жуковского с надписью «Победителю-ученику от побеждённого учителя».

Где: наб. реки Мойки, 12

Фото: wikimedia.org

Дом Некрасова

В квартире №4 дома №36 на Литейном проспекте Николай Некрасов прожил около 20 лет, вплоть до своей кончины в 1877 году. Помимо спального места, в квартире поэта находилась редакция двух прогрессивных журналов: «Современника», задуманного и издававшегося ещё Пушкиным, и «Отечественных записок».

Некрасов, будучи центром центром культурной и литературной жизни Петербурга, принимал здесь званных гостей: Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Александра Островского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Ивана Гончарова и многих других. В редакции работали Иван Панаев, Николая Чернышевского, Николай Добролюбов.

Некрасов же написал на Литейном произведения «Поэт и гражданин» и «Размышления у парадного подъезда», увлечённо размышлял над заметками сатиристического «Свистка» и создал эпическую крестьянскую поэму-симфонию «Кому на Руси жить хорошо».

В основу последней легла мысль поэта, преследовавшая его в годы после реформы: «Народ освобождён, но счастлив ли народ?»

Где: Литейный пр., 36

Фото: wikimedia.org

Дом Ахматовой

На том же Литейном проспекте в доме №53 жил историк искусства и художественный критик Николай Пунин – третий и последний муж Анны Ахматовой. В коммунальную квартиру №44 к Пунину поэтесса переехала в 1924 году. Их соседка била своих детей; Ахматовой даже приходилось за них заступаться. Именно здесь были написаны «Реквием», сборник «Из шести книг» и стихи, многие из которых Ахматова посвятила мужу.

Спустя почти 15 лет творческая пара распалась. Ахматова прожила в квартире на Литейном ещё около 15 лет, а затем переехала в дом №4 на улице Красной Конницы.

Уже после расставания с поэтессой, в 1949 году, Пунина репрессировали. А в 1953 году он погиб в Абезьском лагере.

Ранее в этом доме жили пять поколений одного из виднейших боярских родов царства Русского и Российской империи Шереметевых. У дома есть название – «Фонтанный» – из-за близости реки Фонтанки.

Сейчас здесь открыт музей Ахматовой, в котором можно посмотреть на обстановку, в котором жила поэтесса, её личные вещи. Он расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила поэтесса. Адрес: Набережная реки Фонтанки, 34. Вход в музей осуществляется со стороны Литейного проспекта, через арку дома №53.

Где: Литейный пр., 53

Фото: Instagram / @iulia_goncharova_, @alislonik

Дом Блока

В доме №57 на улице Декабристов Александр Блок прожил со своей женой и матерью почти 10 лет до самой смерти в 1921 году. Сначала они жили в квартире №21 на четвёртом этаже, затем переехали в квартиру №23 на второй этаж. В стенах этого дома Блок написал произведения «Соловьиный сад», «Двенадцать», «Роза и крест».

На улице Декабристов в то время располагался театр Комиссаржевской, который поэт периодически посещал. Здесь он встретил актрису Наталью Волохову, которой посвятил книгу стихов «Снежная маска».

Музей Блока в доме открыли в 1980 году, к столетию со дня рождения поэта.

Где: улица Декабристов, 57

Фото: ipetersburg.ru