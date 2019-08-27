«Ведь под аркой на Галерной наши тени навсегда...»: места Ахматовой в Петербурге

«Тучка»

В квартире на Васильевском острове Ахматова жила с первым мужем, поэтом Николаем Гумилёвым. Здесь они провели два года – с 1912 по 1914. В период жизни в «Тучке», как называла пара свою комнату, Гумилёв работал над сборником «Чужое небо», а Анна занималась сыном Львом, который родился осенью 1912 года.

«Это была просто студенческая комната Николая Степановича, где и сидеть-то было не на чем», – так Ахматова описывала жилище, которое у неё всё равно вызывало приятное чувство. Сейчас на доме установлена мемориальная табличка.

Где: Тучков переулок, 17

Фото: citywalls.ru

«Кресты»

Тюрьма «Кресты» – важное место в биографии Ахматовой. В период сталинских репрессий там содержали Льва Гумилёва, сына поэтессы. Свои чувства об этом времени Ахматова выразила в поэме «Реквием».

Произведение называют своеобразным завещанием поэтессы. В нём она написала, что если ей когда-нибудь захотят поставить памятник, то его нужно разместить «здесь, где стояла я триста часов и где для меня не открыли засов».

Волю великой петербурженки исполнили в 2006 году, когда установили монумент на Воскресенской набережной – на другом берегу Невы от «Крестов».

Где: Арсенальная набережная, 7

Фото: citywalls.ru

Фонтанный дом

В доме между Литейным проспектом и набережной реки Фонтанки, вернее, в его флигеле, жил историк искусства Николай Пунин. Он был третьим и последним мужем Ахматовой. К критику поэтесса переехала в 1924 году. Вместе они жили в коммунальной квартире, в которой соседка часто била своих детей. Ахматовой было жалко ребят, поэтому ей приходилось за них заступаться.

Всего в Фонтанном доме Анна Андреевна провела около трёх десятилетий. Сейчас там открыт музей имени поэтессы, в котором можно посетить мемориальную квартиру. В 2016 году в арке дома у Литейного проспекта появилось большое граффити с портретом Ахматовой.

Где: Лиговский проспект, 53

Фото: Instagram / @olgampiter, @nelabasavina

«Бродячая собака»

Ахматова, как и многие деятели культуры начала XX века, любила заглядывать в артистическое кафе «Подвал Бродячей собаки». Оно существовало лишь пару лет, однако стало важным местом для Серебряного века.

Поэтесса посвятила кафе, в котором гуляли Маяковский, Мандельштам и Хлебников, пару стихотворений.

«Да, я любила их, те сборища ночные, –

На маленьком столе стаканы ледяные,

Над чёрным кофеем пахучий, зимний пар,

Камина красного тяжёлый, зимний жар,

Весёлость едкую литературной шутки

И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий»

«Бродячую собаку» возродили в начале 2000-х годов. Кафе работает на том же месте, что и веком ранее.

Где: Итальянская улица, 4

Чествование Константина Бальмонта в «Подвале Бродячей собаки», 8 ноября 1913 год. Фото: pastvu.com

Публичная библиотека

В библиотеке на углу Невского проспекта и Садовой улицы работал поэт Михаил Лозинский, а также несколько подруг Ахматовой. Сама поэтесса сюда заходила, чтобы насладиться тишиной читальных и книжных залов.

Однажды она направила своей знакомой, которую Лозинский порекомендовал взять на работу в библиотеку, открытку. На ней было изображено здание «Публички», а на обороте написано: «Нет дома, подобного этому дому».

Где: Невский проспект, 37

Фото: pastvu.com

Дом Адамини

«Угол Марсова поля. Дом, построенный в начале XIX века братьями Адамини. В него будет прямое попадание авиабомбы в 1942 году. Горит высокий костёр. Слышны удары колокольного звона от Спаса на Крови...» – так Ахматова описывала здание у Марсова поля в «Поэме без героя».

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В здании в различное время проживали писатели, архитекторы и другие выдающиеся личности. Ахматова здесь бывала в качестве гостя «Привала комедиантов», литературно-артистического кабаре.

Во вторую половину 1910-х годов в доме Адамини проводили время многие известные современники поэтессы. «Привал комедиантов» считался в какой-то степени заменой закрывшегося «Подвала Бродячей собаки».

Где: набережная реки Мойки, 1

Фото: citywalls.ru

Дача в Комарово

В Комарово под Петербургом Ахматова проводила время в дачных домиках, которые построили для литераторов в середине прошлого века. Свой небольшой домик, представленный Литфондом, поэтесса называла «Будкой». В гостях у неё бывали многие известные личности, в том числе Дмитрий Лихачёв, Иосиф Бродский, Фаина Раневская.

По соседству располагались дома других знаменитых литераторов. Например, братьев Стругацких и Виталия Бианки. Сейчас Союз писателей Петербурга, который арендует дачу Ахматовой и других авторов, пытается спасти исторический дом. Некоторое время назад его хотели продать на аукционе, однако сейчас утверждается, что здания вернут в собственность города.

Где: улица Осипенко, 3

Фото: commons.wikimedia.org

Последняя квартира

Последним адресом Ахматовой в Ленинграде стала квартира 23 в доме №24-26 по улице Ленина. При этом поэтесса не очень любила Петроградскую сторону – в частности, из-за отсутствия пушкинских мест.

Здание на улице Ленина было домом Союза писателей. В нём селились ленинградские авторы, которые нуждались в жилье. В этом доме Ахматова провела пять последних лет жизни. Сейчас трёхкомнатную квартиру занимает Анна Каминская, внучка Николая Пунина.

Где: улица Ленина, 34-36

Фото: citywalls.ru