В Царское Село вернули альбом гравюр Бартолоцци, утерянный в годы войны

В коллекцию музея-заповедника «Царское Село» вернули альбом гравюр итальянского живописца Франческо Бартолоцци, который был утрачен в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Как говорит заместитель директора по научной и просветительской работе музея Ираида Ботт, альбом обнаружил на антикварном рынке в Мадриде сотрудник Национального музея Прадо в феврале 2018 года.

По ее словам, он по-русски прочитал штамп музея «Царскосельская императорская библиотека» и написал в петербургский музей, который затем выкупил работы за 16 тыс. евро (около 1,2 млн рублей).

В альбом была вложена дополнительная 69 гравюра Бартолоцци «Святое семейство с ангелом». До войны ее там не было. Откуда она там взялась, неизвестно, но в музее уверены в ее подлинности. Альбом будет храниться в фонде графики музея и участвовать в выставках. В будущем он войдет в экспозицию Александровского дворца (после завершения его реставрации).

Альбом гравюр Бартолоцци попал в императорское собрание Александровского дворца в екатерининское время. Он происходит из королевской французской коллекции. Однако неизвестно, как он был передан в Россию. В 1941 году альбом вывезли немецкие солдаты из «специального отряда».

Фото: ГМЗ «Царское Село»

Фото: ГМЗ «Царское Село»