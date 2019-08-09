Михаил Боярский: усы, шляпа, шпага

Нищие актёры

«Научиться быть актёром невозможно. Это либо дано, либо не дано. Прийти поленом к папе Карло и ждать, что он сделает из тебя Буратино, – так только в сказке бывает», – сказал однажды Михаил Боярский, родившийся в актёрской семье.

И мать, и отец будущего «главного мушкетёра страны» работали в театре им. Комиссаржевской. Но жили небогато. По воспоминаниям Михаила Сергеевича, комната в коммунальной квартире на Гончарной улице, где первые годы жила его семья, была маленькой. Боярский говорил, что в ней даже не было стульев.

Его дед, Александр Боярский, который умер за 12 лет до рождения Михаила, был настоятелем Исаакиевского собора. Бабушка Екатерина Бояновская происходила из дворянской семьи. Она вместе с родителями приучала внука к высокому.

«Почему-то, как только она (бабушка) умерла, семья оказалась в нищете. Так совпало. И нам пришлось за гроши продать всю бабушкину библиотеку. Папа носил книги на площадь Восстания, где собирались букинисты. Издания улетали за секунды. Возможно, поэтому папу там ни разу не повязали милиционеры», – рассказывал артист журналу «7 дней».

Ребёнка водили в театры и музеи, но сам Боярский любил в детстве драки и другие юношеские приключения. Тем не менее он ходил в школу при Консерватории, где учился на классе фортепиано. И хотя будущий артист не очень любил учиться музыке, в будущем именно эта сфера искусства принесла ему славу.

Фото: sobaka.ru

«В графе "Военно-учётная специальность" выведено: "Большой барабан"»

После школы Боярский поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Его он окончил в 23 года, а затем сразу стал актёром театра им. Ленсовета. Там же работал и брат Михаила Александр, который из-за несчастного случая скончался в 1980 году в возрасте 42 лет.

Когда Боярский попал в театр, там он познакомился с Ларисой Луппиан. «Потом мы очень много работали на ленинградском телевидении. Утром, допустим, репетиция, днём мы все бежали на телевидение и снимались в телеспектаклях. И вот эта дорога до телевидения, эти разговоры, болтовня очень нас сблизили. А потом мы возвращались в театр, играли спектакли. А потом нас ещё назначили на роли Трубадура и Принцессы в спектакль "Бременские музыканты". И тут уж мы должны были по долгу службы полюбить друг друга...» – вспоминала актриса в интервью «Комсомольской правде».

К тому времени Боярский снялся в нескольких фильмах, но уже в 1974 году его отправили в армию. Там он служил как барабанщик – пригодилась учёба в музыкальной школе.

«В моём столе лежит старый военный билет, где в графе "Военно-учётная специальность" выведено: "Большой барабан"! Почему я стал барабанщиком? Прибыв на место службы, на вопрос майора Берёзки о гражданской специальности я ответил: "Пианист". Он расхохотался: "Рояль за собой таскать сможешь?" На смех подошёл майор Пшишляк. "Возьму-ка я его к себе на большой барабан", – сказал он», – рассказывал Боярский «ЭКспресс-газете».

Там же, в армии, носитель легендарных усов в первый и, по его словам, последний раз сбрил всю растительность на лице.

Фото: Валерий Плотников / dubikvit.livejournal.com

«На съёмках "Д’Артаньян и три мушкетёра" мало кто был трезвым»

Вскоре после возвращения со службы Боярский стал знаменитым киноактёром. Славу ему принесли фильмы «Старший сын», «Мама» и «Собака на сене», который вышел в 1977 году. А через два года на телевидении показали «Д’Артаньян и три мушкетера». Эта роль Боярского стала легендарной.

«Трудно поверить, но на съёмках "Д’Артаньян и три мушкетёра" мало кто был трезвым. Особенно когда мы пели песню "Констанция". Если вы внимательно посмотрите, там нет Вени Смехова, вместо него дублёр со шляпой на носу. Валя Смирнитский мертвецки пьян, как и Игорь Старыгин. Я исполнял песню, потому что выпил немного», – откровенничал актёр в интервью «КП».

Чуть позднее шляпа стала превращаться в главный аксессуар Боярского – как шарф у директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Актёр рассказал, что часто появлялся в головных уборах в фильмах, а позднее эта деталь пригодилась на концертах, чтобы петь романтические песни.

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Вскоре после выхода «Мушкетеров» Боярский попал в аварию. В период съёмок одного из фильмов машина, в которой артист находился со съёмочной группой, выехала на встречную полосу. Водитель из-за дождя не справился с управлением. Михаилу Сергеевичу пришлось провести три месяца в больнице, а затем заново учиться ходить.

Но травма не помешала карьере Боярского. Он продолжал сниматься в известных фильмах, озвучивал мультфильмы, а также записывал музыкальные альбомы.

Фото: Александр Гальперин / РИА «Новости»

«Очень заунывный» хит

В 1980 году у Боярского и Луппиан появился на свет первый ребёнок. Сын Сергей с возрастом решил не становиться актёром, а заниматься экономикой. Он стал депутатом Госдумы в 2016 году. Второй ребёнок Михаила Сергеевича, дочь Елизавета, родилась в 1985 году. Она пошла по стопам предков и превратилась в успешную актрису.

Через два года после рождения дочери Боярский записал свой, возможно, самый известный хит – «Зеленоглазое такси». Песню, которую сочинили Олег Кваша и Валерий Панфилов, даже думала забрать себе Алла Пугачёва. При этом изначально версию Боярского считали «очень заунывной, невыразительной, вгоняющей в сон», как охарактеризовал шлягер художественный совет телеконкурса «Песня-88». Артист даже убрал песню из репертуара, но позднее, по просьбам слушателей, вернул её.

Семья Боярских в конце 80-х стала жить в доме на набережной реки Мойки. Сейчас площадь шикарной семикомнатной квартиры составляет 200 кв. м. Соседями звёздной династии был мэр Петербурга Анатолий Собчак с женой Людмилой Нарусовой и дочерью Ксенией.

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Фото: Instagram / @lizavetabo, @sergeyboyarskiy

«Футбол – это страсть»

На протяжении примерно 20 лет, с 1988 года по 2007 год, Боярский руководил собственным театром «Бенефис», который располагался на набережной Мойки.

Ещё с раннего возраста Михаил Сергеевич любил футбол и болел за «Зенит». С возрастом он превратился в одного из самых известных болельщиков петербургского клуба. «Футбол – это страсть, а на стадионе ты попадаешь в другой мир. Это как в баню с мужиками сходить», – считает он.

На какое-то время неотъемлемым элементом внешнего вида Боярского стал сине-бело-голубой шарф. Он проносил его целый год, когда «Зенит» в 2007 году впервые в новейшей истории стал чемпионом России.

Боярский продолжает жить в Петербурге и уже более 40 лет делит быт с Луппиан. И хотя официально пара была в разводе с 1985 по 2009 год (как утверждает артист, ради квартирного вопроса), они продолжают быть вместе.

Периодически Боярский снимается в кино и ведёт телепередачи. Но активная карьера артиста, который в 2019 году отметит 70-летие, осталась в прошлом.

Фото: ТАСС