Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

Юрий Шевчук

Основатель ДДТ родился и вырос в Уфе, а позднее переехал в Ленинград. Он живет в пятиэтажном доме на Моховой улице, где раньше обитали композитор Михаил Глинка, поэт Тарас Шевченко и музыкальный критик Владимир Стасов.

Дом Меликова украшен фамильным гербом рода Граббе, а первым владельцем участка был генерал С. Нарышкин. Здесь на протяжении прошлого века располагались несколько школ, а сейчас в дворовых корпусах здания находится филиал Университета технологии и дизайна.

Где: Моховая улица, 26

Фото: citywalls.ru

Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» и один из самых знаменитых музыкантов России всю жизнь живет в Петербурге. Одним из последних мест его обитания стал доходный дом Веге на пересечении набережной Крюкова канала и проспекта Римского-Корсакова.

Историческое здание было построено в 1914 году архитектором Сергеем Овсянниковым и военным инженером Иваном Ставицким. Дом, выполненный в стиле неоклассицизма, украшен декоративной колоннадой и скульптурами молодых атлантов, чем значительно выделяется на фоне соседних зданий.

По словам местных жителей, Шнуров живет на четвертом этаже. Они также рассказывают, что музыканта иногда можно увидеть на балконе.

Шнуров – не единственный знаменитый человек, который жил в доходном доме Веге. Ранее здесь можно было встретить пианиста и дирижера Александра Зилоти, который прихожился двоюродным братом Сергею Рахманинову, а также ученого Михаила Лобашева который работал в Ленинградском университете и Институте физиологии им. Павлова. Часто тут был великий Федор Шаляпин.

Где: набережная Крюкова канала, 14; проспект Римского-Корсакова, 41

Фото: citywalls.ru

Михаил Боярский

Один из самых знаменитых петербуржцев не первый год живет в доме 31-33 по набережной реки Мойка. Какое-то время соседом Боярского был первый мэр Северной столицы Анатолий Собчак, в честь которого на фасаде установлена мемориальная табличка.

Неоклассическое здание в 1915 году построил архитектор Павел Макаров. Его возвели для генерал-майора свиты Николая II графа Николая Ферзена. Прошлое дома вместе с расположением – до Эрмитажа и Дворцовой площади идти несколько минут – значительно повлияли на стоимость жилья. Стоимость одного квадратного метра достигает нескольких сотен тысяч рублей.

Где: набережная реки Мойки, 31-33

Фото: wikimedia.org

Борис Гребенщиков

Легендарного рок-музыканта, если повезет, можно увидеть у дома №88 по Невскому проспекту. Лидер группы «Аквариум» в детстве жил на Алтайской улице неподалеку от станции метро «Московская», затем – на Малой Конюшенной улице, а после переехал в доходный дом помещицы Ольги Кушелевой.

История здания тянется со второй четверти XIX века, а дворовая часть, где проживает Гребенщиков, была построена в 1910 году. В доме находились несколько кинотеатров, редакции журналов и другие учреждения. В настоящее время там расположены гостиница и рестораны. Поклонники лидера «Аквариума» называют подъезд, где проживает музыкант, «Парадное Гребня».

Где: Невский проспект, 88

Фото: nevsky.dp.ru

Вася Васин

Основатель и вокалист культовой альтернативной группы «Кирпичи», которая прославилась на рубеже XX и XIX веков, практически всю жизнь живет на Пушкинской улице, 2. По его словам, он поселился там более четырех десятилетий назад.

Васин проживает в доходном доме Мальцова, который положил начало застройке Пушкинской улицы и определило архитектурный стиль остальных домов. В апреле 2018 года здание стало объектом культурного наследия регионального значения.

Одним из жителей «Дома П. Д. Мальцова» был композитор Петр Чайковский. Он останавливался у своего брата Анатолия в октябре 1878 года после ухода из Московской консерватории. Квартира, в которой жил классик русской музыки, располагалась на четвертом этаже центрального дворового флигеля, вдоль его северного фасада.

Где: Пушкинская улица, 2/79

Фото: wikimedia.org