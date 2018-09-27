Паспорт Цоя продали на торгах за 9 млн рублей

Паспорт лидера группы «Кино» Виктора Цоя продали на торгах за 9 млн рублей. Об этом говорится на сайте аукционного дома «Литфонд».

Начальная цена документа, выданного в 1979 году, составляла 2,5 млн рублей. В «Литфонде» отметили, что паспорт, чья подлинность подтверждена в МВД, обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

Также на аукционе продали другие личные вещи музыканта. Рукопись песни «Хочу перемен!» ушла за 3,6 млн рублей, а черновик композиции «Любовь – это не шутка» – за 550 тыс. рублей. Записную книжку приобрели за 3 млн рублей при начальной стоимости 500 тыс. рублей.

В аукционном доме не раскрыли имена покупателей.

Личные вещи Цоя нашел его знакомый, который жил в доме рядом с Ленинградским рок-клубом на улице Рубинштейна. Мужчина отметил, что артефакты на протяжении многих лет лежали за холодильником, куда они случайно упали.