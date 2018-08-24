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Паспорт Виктора Цоя продадут на аукционе за 2,5 млн рублей (ФОТО)

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© Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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На торги в сентябре также выставят записную книжку вокалиста группы «Кино»

В сентябре на торги выставят паспорт рок-музыканта Виктора Цоя, рукописи его песен и записную книжку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора аукционного дома «Литфонд» Сергея Бурмистрова.

«Самая уникальная и удивительная вещь – это советский паспорт Цоя. Его нашли владельцы квартиры на улице Рубинштейна, где часто бывал исполнитель после концертов в Ленинградском рок-клубе. Через много лет владельцы квартиры нашли документ за холодильником», – заявил Бурмистров.

Начальная стоимость паспорта – 2,5 млн рублей. Записную книжку с телефонами знакомых лидера группы «Кино» выставят за 500 тыс. рублей. Стоимость рукописей песен, одна из которых до сих пор не была известна, начинается от 250 рублей за каждую.

Изначально лоты появились на онлайн-сервисе с объявлениями, но вскоре автор отказался от своего предложения.

Фото: avito.ru 

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