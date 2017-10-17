Фестиваль света в Петербурге будет посвящен 100-летию революции

Фестиваль света в Петербурге пройдет 4 и 5 ноября. В этом году он будет посвящен юбилею революции.

Нынешний фестиваль пройдет на Дворцовой площади и Петроградской набережной. Эпические полотна повесят на фасадах Главного штаба и Зимнего дворца.

На здании дворца свое шоу покажут художники-мэпперы, которые устроят состязание. Каждый из них продемонстрирует одну из пяти популярных любимых песен о Северной столице. Участие в турнире примут команды Италии, России, Польши, Франции и Испании. Победителя выберут зрители.

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На Петроградской набережной развернется вторая часть осеннего фестиваля, в центре которого окажется легендарный крейсер "Аврора". Начиная с 19 часов вечера на нем будет демонстрироваться уникальное мультимедийное шоу в формате 3D.

Первый фестиваль света прошел в городе на Неве в апреле прошлого года. Тогда экраном послужил фасад Александринского театра. В ноябре 2016 спектакли показали на фасадах Мариинского дворца и Исаакиевского собора. В апреле этого года шоу показали на стадионе "Зенит-арена".