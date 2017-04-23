Футбол и ультрановый Петербург: весеннее световое шоу раскрасило стадион «Зенит-арена» (ФОТО)

Красочный Фестиваль световых технологий порадовал петербуржцев и гостей города минувшим вечером. Экраном для 3D-проекции стал фасад нового стадиона «Санкт-Петербург Арена», в народе более известном как «Зенит-арена».

Мокрый, почти февральский снегопад не остановил желающих попасть на представление. Люди собирались на площади перед входом в здание стадиона, у памятника Кирову, и уже к 22 часам на Крестовском острове собралось около 20 тыс. зрителей.

До официального начала шоу на фасаде «Зенит-арены» появлялись динамичные кадры истории строительства стадиона. Создателям удалось передать динамику, напряжение, волнение, что сопровождали одну из главных строек России. Перед стадионом организовали сцену для музыкального концерта: так корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» удалось застать участников коллектива «Pink Floyd-шоу», которые развлекали гостей перед началом фестиваля.

Стадион и конструкция моста ЗСД в этот вечер стали единой композицией. Зрелище создали силами ГУП «Городской центр размещения рекламы» по инициативе комитета по развитию туризма. Праздник, по данным портала госзакупок, обошелся городу почти в 30 млн рублей. Сам стадион на Крестовском острове, который начали строить еще в 2007 году и сдали весной 2017-го, обошелся городу в 50 млрд рублей.

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Главный слоган события – Иди на свет (#идинасвет), идея – мировое значение футбола. Замысел. «Мы рассказываем о том, что футбол объединяет мир, а также о новейшем облике Петербурга: стадион и центральный участок ЗСД – объекты 2017 года, а это уже новейший, ультрасовременный Петербург», – прокомментировал замысел председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. Он сообщил, что зрелище обеспечивают более трех тыс. световых приборов, что разместили на шести тыс. кв. метров площади.

«Это самое большое освещение в Европе. Кроме того, «Санкт-Петербург Арена», из-за своей необычной архитектурной конструкции – один из самых сложных объектов для 3D-мэппинга», – подчеркнул председатель комитета.

Внутреннюю «кухню» фестиваля раскрыл организатор шоу, директор ГУП «Городской центр размещения рекламы» Григорий Путинцев. «Технически создавать 3D-шоу на таком объекте было архисложно: на самом сооружении много окон, рядом – действующая трасса. К сожалению, долгое время мы не находили общего языка с ФК «Зенит»: если обратили внимание, на здании есть два больших окна – их не разрешили закрыть, – посетовал господин Путинцев. – Были сложности в согласовании с руководством ЗСД, с приближением аппаратов к фронтальной части стадиона. В итоге, вместо положенных десяти дней на подготовку ушло всего три. Тем не менее, как видите, шоу состоится и, убежден, доставит вам удовольствие».

О начале шоу возвестил голос диктора: «Арена ждет своих героев, а мы с ней новых ждем побед». Далее прозвучал гимн Северной столицы, после чего в небе раздался громкий фейерверк. Лазерная проекция буквально прожигала «тело» стадиона, свет и цвет создавали смыслы и уходили в облака.

Объемные картины и символы сопровождали музыкой и стихами о футболе и спорте. Сквозь эпохи и цивилизации летел футбольный мяч, минуя древний Египет и Грецию, средневековую и возрожденческую Европу, древнюю Русь и Российскую империю. И так до сегодняшнего дня, завершая маршрут на Дворцовой площади – тут с фасада «Зенит-арены» будто посыпались уже десятки разноцветных мячей.

А вот мечта мальчика: он хочет стать футболистом и готов идти до конца, невзирая на изнуряющий режим тренировок, маленькое дворовое поле. И конечно, мечта осуществляется – вчерашний школьник становится гордостью страны. А новый Петербург – идеальное место для побед.

Место для весеннего Фестиваля света выбирали всем городом. В свете грядущих знаковых спортивных событий – Кубка конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018 – выбор оказался очевиден. Световое зрелище завершило футбольный матч «Зенит»-«Урал» – его провели на новой спортивной площадке в качестве «боевого крещения». Еще два официальных матча пройдут на стадионе 5 и 17 мая: «Зенит» сразится с «Тереком» и «Краснодаром».

Ранее фестиваль света проходил осенью 2016 года, когда 3D-проекции раскрасили фасад Исаакиевского собора. Григорий Путинцев пообещал: следующий фестиваль света пройдет совсем скоро, но уже на исторической площадке. Организаторы надеются повторить рекорд шоу на Исаакиевском соборе, когда лучами и красками полюбовались аж 475 тыс. зрителей.