Семь лучших в мире световых шоу (ВИДЕО)

Уже в эту субботу, 22 апреля, новое спортивное сооружение на Крестовском острове станет площадкой для светового шоу. В ракурсе внимания зрителей будет футбольный мяч, который, как художественный образ, связывает все части шоу, путешествуя по временам и эпохам. Ожидается, что праздник света, который также будет включать в себя пиротехническое шоу и концертную программу, соберет свыше 50 тыс. зрителей.

"Санкт-Петерубрг.ру" вспомнил, какие еще подобные шоу можно было увидеть в разных странах мира.

Петербург: Исаакиевская площадь

Прошлый "Фестиваль света" состоялся в Северной столице в ноябре прошлого года. Местом его проведения стала Исаакиевская площадь - Исаакиевский собор, Мариинский дворец и прилегающая к данным объектам территория были погружены в мир фантазии и ярких красок.

Тогда же на Исаакиевском соборе был побит рекорд по высоте 3D mapping проекции – 101,5 метров.

На фасаде Мариинского театра ожила история Северной столицы: мифы, тайны и реальные события, определившие судьбы страны. Эпизоды спектакля — легенда об основании города и орле, спустившемся с небес, возведение Града Петрова и становление России как морской державы, вихри великосветских балов, наводнение 1824 года и многое другое.

Москва: МГУ

Прошлогодний фестиваль "Круг света" в Москве побил сразу два мировых рекорда: "самая большая видеопроекция" (50458 кв. м) и "самая большая мощность светового потока при проецировании изображения" (4264346 лм). Оба этих достижения были занесены в книгу рекордов Гиннесса.

Главной площадкой стало здание МГУ на Воробьевых горах. На фасаде сталинской высотки показали два световых спектакля общей длительностью около 50 минут. В создании шоу на здании МГУ участвовали около 200 мощных лазерных проекторов.

Праздник света увидели более трех млн человек. Фестиваль длился три дня подряд. На церемонии закрытия "Круга света" зрителям показали Керченский мост, созданный из лазеров и фонтанов. При помощи видеопроекции продемонстрировали все этапы его строительства, начиная от погружения свай и заканчивая сборкой металлических пролетов и судоходных арок.

Рим: Колизей

Масштабное световое шоу можно было увидеть в 2015 году в Риме, которое проецировалось прямо на здание всемирно известного Колизея.

В нем приняли участие и актеры. К примеру, одна из героинь взмыла к зданию на воздушных шарах, спасаясь от дракона, который пожирал сооружение огнем.

Римский Колизей построен в 80 году нашей эры: сооружение амфитеатра для гладиаторских боев началось при императоре Веспасиане, а закончилось при императоре Тите. После падения Римской империи здание служило крепостью. До XIX века арену Колизея использовали в качестве общественного пространства. Позднее деревянно-песчаные конструкции и перекрытия арены были разрушены.

Во времена Римской империи Колизей вмещал 80 тыс. зрителей, которые наблюдали за поединками гладиаторов. Сейчас развалины Колизея посещают шесть млн туристов ежегодно.

Париж: Дом Инвалидов

В августе прошлого года еще одно уникальное световое шоу можно было наблюдать в Париже. Площадкой для него стал Дом Инвалидов.

Несмотря на неоднозначное название, Дом Инвалидов в Париже – это архитектурный памятник, строительство которого было начато по приказу Людовика XIV. Здание сооружалось как дом ухода за заслуженными армейскими ветеранами ("инвалидами войны"). Это был один из первых (если не первый) инвалидных домов в Европе. Сегодня он по-прежнему принимает людей с ограниченными возможностями, а также в нем располагаются несколько музеев и некрополь военных.

Берлин: Бранденбургские ворота

Ежегодный фестиваль света проходит в столице Германии. В октябре прошлого года площадкой для его открытия стали знаменитые Бранденбургские ворота. При этом световые инсталляции за три недели фестиваля украсили еще около 70 других городских сооружений. Тематика шоу была самой разнообразной. К примеру, на одном из зданий показали историю Германии за последние 150 лет.

Но, безусловно, самое большое внимание привлекло шоу на Бранденбургских воротах, которые являются самым знаменитым символом Берлина и Германии. Долгие годы они служили символом разделенных Германии и Берлина, а после 1989 года стали воплощением воссоединения страны.

Нью-Йорк: Магазин SAKS

Ежегодно в канун Рождества световое представление происходит в Нью-Йорке. Его показывают напротив Рокфеллеровского центра (Rockefeller Center) на пятой авеню. Площадкой выступает стена магазина SAKS.

Каждый год создатели шоу пытаются удивить зрителей, показав им что-нибудь новое.

Рокфеллеровский центр — это крупный офисный центр в Нью-Йорке, который был построен в манхэттенском Мидтауне в 1930-е годы на деньги известной семьи Рокфеллеров. Он был назван в честь Джона Дэвисона Рокфеллера-младшего. Это наиболее известное из 14-ти высотных зданий с отделкой в стиле ар-деко.

Мадрид: Plaza de España

Одно из немногих интерактивных световых шоу было показано в Мадриде в 2010 году. Можно было стать не только свидетелем, но и участником первого интерактивного проекционного шоу от компании Vodafone, организованного при помощи испанского рекламного агентства - Tango.

Любой желающий мог поуправлять проецируемыми на здание изображениями при помощи выставленных на площади Plaza de España планшетов Samsung Galaxy tab. Именно исходя из того, что в названии планшета присутствует слово "Galaxy", все проекционное шоу и сопутствующие эффекты были выдержаны в космической стилистике.