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Потрогай это руками: пять интерактивных площадок «Ночи музеев»

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© Фото: NewsDale

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«Руками не трогать!» - такую табличку можно встретить практически в каждом музее. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где на «Ночь музеев» можно пренебречь этим правилом и поучаствовать в интерактивных и познавательных развлечениях.

Цена входного единого билета «Ночи музеев-2017» - 400 рублей. С 23:00 между музеями ночной программы будут курсировать автобусы. Метро будет работать круглосуточно. После «Ночи музеев», в течение всего лета, некоторые музеи будут предоставлять скидки или право бесплатного входа на свои мероприятия для обладателей единого билета акции.

В этом году «Ночь музеев» будет посвящена Году экологии в России.

Библиотека для слепых и слабовидящих: прикоснись к буквам

 

Петербургская государственная библиотека для слепых (СПбГБС) является одной из крупнейших специальных библиотек России. Кроме незрячих и слабовидящих библиотека обслуживает другие категории пользователей с ограниченными возможностями.

В «музейную ночь» посетители музея попробуют узнать героев Гоголя на ощупь и сравнить обычную книгу с объемным рельефным форматом.

В музее пройдут мастер-классы по письму специальными шрифтами для слепых и по созданию тактильных зарисовок в стиле японской художественной техники нихонга.

Также будет открыта выставка, посвященная изобретателям, которые подарили незрячим возможность читать и писать.


Фото: KudaGo.com
 

Где: Стрельнинская улица, 11

Во сколько: с 18:00 до 23:00

Музей интерактивной науки «ЛабиринтУм»: мир на ощупь

 

«ЛабиринтУм»— интерактивный музей занимательной науки. В нем есть несколько тематических зон: опыты с водой, физические эксперименты, зеркальный мир, логические игры, таинственная черная комната – и в каждой гости музея могут сделать много персональных открытий. 

В «ЛабиринтУме» с 20 на 21 мая будет особая атмосфера. «Итак, электричества в музее нет. Большую часть времени вы в абсолютной темноте и тишине. Впрочем, в некоторых залах несколько источников света рядом с экспонатами всё-таки будет, это неэлектрические светильники – «лучины» и фонари с динамо-машинами. Без отопления и кондиционеров – холодно и душно. Всё по-честному – ваши мобильные телефоны не будут работать. Вас ждут зона тишины и мир на ощупь. Без электричества отключится большинство производств. Прекратит работу транспорт. Естественный уровень шума значительно снизится. Мир окутает звенящая тишина. Вам предложат на ощупь оценить окружающие предметы и сориентироваться в пространстве», - так рассказывают о предстоящих приключениях организаторы этой ночи.


Фото: peterburg.biz
 

Где: улица Льва Толстого, 9 А, здание Дома Декора «Толстой сквер», 6 этаж

Во сколько: с 18:00 до 6:00

Выставочные залы Высшей школы технологии и энергетики: сделай сам

 

Музей Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров рассказывает обо всех этапах многообразной учебной и научной деятельности ВУЗа. В нем представлены работы ученых по созданию новых технологий, разработке новых видов продукции. Кроме того, в музее часто проводятся художественные выставки.

В эту ночь гости выставочных залов узнают, как связаны экология и живая музыка, что сделать, чтобы не превратиться в зомби, и полезен ли для здоровья денежный дождь. Они научатся изготавливать бумагу и делать водяные знаки, раскроют тайну «зеленой» энергетики и узнают, как микроорганизмы защищают окружающую среду.

Посетителей ждут мастер-классы по лепке фигур из макулатуры и экологические квесты для детей, чай из старинного самовара и подборка экологических видео на бионическом экране.


Фото: KudaGo.com
 

Где: улица И. Черных, 4 (вход с пл. Стачек)

Во сколько: с 18:00 до 23:00

Краеведческий музей города Ломоносова: в мире деревьев

 

Основная экспозиция музея «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова» отражает историю города на протяжении трех столетий его существования.

Посетители музея увидят действующий макет Усть-Рудицкой фабрики, смогут найти исторические объекты на интерактивной карте Ораниенбаума 1914 года и побывать в кабине самолета-истребителя Ла-5 1942 года со встроенной компьютерной игрой «Балтийское небо».

В эту ночь у гостей музея будет шанс попробовать на вкус воду из радонового озера, узнать, как ею лечились; увидеть спилы вековых дубов, посчитать годовые кольца, найти на спилах, когда произошла революция или закончилась Великая Отечественная война, можно на выставке «О чем помнят деревья?».


Фото: as-gard.com
 

Где: Ломоносов, Еленинская улица, 25

Во сколько: с 18:00 до 23:00

Музей почвоведения им. В. В. Докучаева: побег из города

 

Музей является хранителем богатейшей коллекции почв различных природных зон мира. Собрание музея насчитывает более 2500 единиц, из них 450 экспонируется в виде монолитов – срезов почвы с ненарушенным строением. Основу экспозиции составила коллекция почв, собранных выдающимся русским естествоиспытателем, геологом и ученым-почвоведом В. В. Докучаевым.

В ночь с субботы на воскресенье этот музей предлагает вдохнуть запах степи, напоенный ароматом трав, почувствовать тепло и силу земли, услышать сверчков, пение птиц, раскаты грома.

Будет смоделирована зона, позволяющая в буквальном смысле на время вырваться из каменных джунглей. Отдохнули и готовы к новым знаниям? Вперед, на экскурсию «Красная книга почв Ленинградской области» или занятие «Прием магистра почвоведения».

Для детей – интерактивная «Экологическая тропа». С 00:00 для взрослых – выставка «Таинство плодородия и любви».


Фото: peterburg.center
 

Где: Биржевой проезд, 6

Во сколько: с 18:00 до 6:00

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