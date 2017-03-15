Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров примет участие в мартовских «Диалогах» в Петербурге. Музыкант будет вести дискуссию с культурологом Александром Эткиндом, рассказал на свой странице в Facebook организатор "Диалогов" Николай Солодников.

Тема дискуссии пока не уточняется.

На следующих "Диалогах" также выступит актриса Чулпан Хаматова, театральный художник Борис Мессерер, литературовед Александр Архангельский и философ Артемий Магун. Мероприятие состоится 25 марта на Новой сцене Александринского театра.

"Диалоги" – культурный проект, в котором ранее участвовали министр культуры Владимир Мединский, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, пианистка Полина Осетинская и других известные личности.

Гости ведут споры о самых острых общественных и культурных вопросах, разбившись на пары.

До июня 2016 года проект проводился в библиотеке Маяковского. После он временно прерывался из-за внимания ФСБ. В конце 2016 года "Диалоги" вновь возобновились в Петербурге в Главном Штабе Эрмитажа, на Новой сцене Александринского театра и в Академии Штиглица