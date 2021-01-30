Онищенко сделал прививку от коронавируса

Геннадий Онищенко, бывший санитарный врач, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко привился от COVID-19.

Академик привился препаратом, который был разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Онищенко сообщил, что уже получил дозу цельновирионного препарата. При этом вакцина еще не зарегистрирована государством.

По словам эксперта, соблюдение противоэпидемиологический правил остается чрезвычайно важным. То, что коронавирусные ограничения ослабляют не свидетельствует о том, что опасности нет. Академик отмечает, что важным шагом, предпринятым страной для борьбы с коронавирусной инфекцией, является вакцинация.